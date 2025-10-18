Malí rybáři opět vysazovali ryby do Bíliny

Řeka Bílina se opět stala dějištěm tradičního podzimního vysazování ryb, které organizuje a finančně podporuje Nadace ORLEN Unipetrol ve spolupráci s Českým rybářským svazem. Malí rybáři ze 3. třídy 11. základní školy v Mostě si pod vedením odborníků sami vypustili ryby do řeky. Zarybňování se koná dvakrát ročně, a to vždy na jaře a na podzim. Pravidelně se ho účastní děti ze základních škol v Mostě, které tak mají možnost seznámit se s životem v českých řekách. Letos na podzim žáci spolu s rybáři vypustili více než 750 kilogramů ryb. Od roku 2010 se jich tak podařilo vypustit téměř 13 tun.
Zarybňování řeky Bíliny je pro děti z místních škol oblíbenou událostí, na kterou se každoročně těší. „Do podzimního vysazování se s nadšením zapojilo 22 dětí z 11. základní školy v Mostě. Každé z nich si mohlo vypustit svou vlastní rybu, což pro ně byl nezapomenutelný zážitek. S úsměvem sledovaly, jak se ryby vydávají na svou cestu řekou, jak mizí pod hladinou a objevují nový domov,“ komentuje tradiční akci ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol Lucie Pražáková. Každý rok se děti s radostí k řece Bílině vracejí. Nejde totiž jen o samotné vypouštění ryb, ale mají možnost poznat život v řece zblízka, dozvědět se něco nového a užít si přírodu, hry i společné chvíle.
Děti spolu s rybáři vypustily do řeky Bíliny 755 kilogramů ryb, mezi nimiž nechyběli kapři, štiky, líni, plotice nebo okouni. „Děti měly velkou radost, že si mohly vypustit svou vlastní rybu. Letos jsme vysazovali široké druhové spektrum ryb – od takzvané bílé ryby, kam řadíme například plotice, perlíny, cejny nebo cejnky, přes zvláště pro děti atraktivní ryby, jako jsou líni, štiky, krásní okouni a kapři. Velký zájem vzbudil také malý úhoř, kterého většina z dětí viděla poprvé. Pro nás rybáře je krásné sledovat, jak se děti o ryby zajímají a jak je to baví. Věříme, že se budou k řece chovat tak, jak si Bílina zaslouží, a to i díky tomu, že v ní pomyslně plavou právě ty jejich vypuštěné ryby,“ doplňuje Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.
Součástí akce byl i doprovodný program, který připravilo Ekologické centrum Most v rámci Oddělení životního prostředí VUHU a. s. Děti vyplňovaly křížovky, kvízy a rébusy zaměřené na životní prostředí. Cílem bylo dětem přiblížit význam vody pro život na Zemi a ukázat jim, jaké druhy ryb najdou v českých řekách.
Nadace ORLEN Unipetrol touto tradiční akcí pomáhá zvyšovat rybí populaci v řece Bílině a šířit povědomí o ochraně přírody mezi dětmi ze základních škol. Do zarybňování řeky Bíliny Nadace investovala už více než jeden milion korun.
Mezi další iniciativy na podporu životního prostředí patří také podpora hnízdění sokolů stěhovavých, kteří v areálech ORLEN Unipetrolu doposud vyvedli 70 mláďat, a podpora při rozvoji největšího ptačího parku na Střimické výsypce nedaleko litvínovské rafinérie. Tento unikátní projekt přispívá k obnově biodiverzity v regionu a poskytuje útočiště desítkám druhů ptáků, včetně těch ohrožených.