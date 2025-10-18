Personální změny v Krajské zdravotní

Novou náměstkyní pro řízení informačních systémů ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se stala Kristýna Krajňáková. Na této pozici nahrazuje Jana Pejchala, který ji opouští po vzájemné dohodě s vedením společnosti.
Kristýna Krajňáková přináší do Krajské zdravotní bohaté zkušenosti s řízením mezinárodních projektů zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Má praxi v provádění bezpečnostních auditů a v organizaci kyber-bezpečnostních eventů, které se zaměřovaly na spolupráci veřejného a soukromého sektoru v zahraničí.
„Mým cílem bude posouvat systém, aby byl odolný vůči neustále se vyvíjejícím kybernetickým hrozbám,“ uvedla Kristýna Krajňáková. „Dále chci upevnit pozici Krajské zdravotní jako technologického lídra díky efektivnímu využití dostupných IT nástrojů, včetně umělé inteligence. Tato oblast je pro mě prioritou, a věřím, že společnosti pomohu zajistit nejen stabilní, ale i inovativní a bezpečné IT.“
„Kristýna Krajňáková je pro nás posilou v klíčové oblasti řízení informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, která je v dnešní době pro zdravotnictví kriticky důležitá,“ řekl generální ředitel Tomáš Hrubý. „Jsme přesvědčeni, že její zkušenosti s mezinárodními projekty a důraz na kybernetickou odolnost nám pomohou udržet naše systémy na špičkové úrovni. Zároveň bych chtěl poděkovat Janu Pejchalovi za jeho dosavadní práci a přínos pro společnost.“