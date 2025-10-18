Dopravní podnik má nové sanitky

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova posiluje svou zdravotnickou dopravu. Do flotily byly zařazeny čtyři nové sanitní vozy značky Ford Transit Custom v konfiguraci 7+1.
Zdravotnická přeprava, kterou dopravní podnik poskytuje obyvatelům Mostecka a přilehlých obcí již od roku 2003, se tak může spolehnout na modernizovaný vozový park. Celková flotila nyní čítá 18 sanitních vozidel.
„Těší nás, že můžeme našim klientům nabídnout přepravu v nových, moderních a komfortnějších vozidlech. Naše služba je určena primárně pro imobilní klienty a pacienty, kteří se nemohou do zdravotnických zařízení dostat jiným způsobem. Kvalita a bezpečnost přepravy je pro nás na prvním místě,“ uvedl Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.
Kdo se o vás stará?
Provoz zdravotnické dopravy zajišťuje tým pod vedením Anity Akulenkové. Zahrnuje dvě zaměstnankyně nepřetržitě fungujícího zdravotního dispečinku a 24 plně kvalifikovaných řidičů. Všichni zaměstnanci splňují přísné podmínky pro výkon zdravotnického povolání. DPmML, a.s. zajišťuje převozy po celém regionu i v rámci celé České republiky.
Kdy a jak můžete službu využít?
Služby zdravotnické dopravy jsou poskytovány v několika režimech:
Plně hrazené ZP: Převozy předepsané ošetřujícím lékařem do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Částečná úhrada: U převozů do vzdálenějších zařízení hradí pacient náklady částečně (v závislosti na ujetých kilometrech) společně se zdravotní pojišťovnou.
Soukromá objednávka: Pacienti si mohou službu objednat i sami a uhradit převoz dle platného ceníku.
Asistence na akcích: Sanitní vozy DPmML, a.s. pravidelně zajišťují asistenci zdravotnické dopravní služby na sportovních a zábavních akcích. Tyto služby jsou plně hrazeny objednavatelem dle platného ceníku (cena za kilometry a čas strávený na akci).
Všechny výše uvedené služby je možné objednávat, konzultovat v době od 7:00 hod do 15:00 hod, na telefonním čísle 476 769 083 nebo e-mailové adrese zdravotnidoprava@dpmost.cz.