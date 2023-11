ORLEN UNIPETROL: Jezdíte na „hladové oko“?

Jezdíte na „hladové oko“?

Mnozí řidiči často dojíždějí až na palivovou rezervu. Co tím zejména v nadcházející sezóně riskují? Jak je to se skladovatelností paliv? A který benzín je vhodný do zahradní techniky? O tom jsme si povídali s Ladislavem Červeným, expertem na kvalitu paliv společnosti ORLEN Benzina.

Jak může pravidelné ježdění na „hladové oko“ ovlivnit kvalitu paliva v nádrži?

Řidiče, kteří mají ve zvyku jezdit na hladové oko, bych rád upozornil na jednu důležitou věc. Zejména teď na podzim a pak v zimě při přejezdech z chladného do teplého prostředí dochází v případě malé zásoby paliva na stěnách nádrže ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ta následně stéká do paliva a postupně se usazuje u dna nádrže. Největší riziko hrozí například při návštěvách obchodních center, která mají vytápěná podzemní parkoviště, nebo při parkování vozidla ve vyhřívané garáži. Proto běžně motoristům doporučujeme udržovat neustále plnou nádrž. Čím více paliva v ní, tím méně vzduchu a na stěnách nádrže nebude hrozit zmíněný jev.

Dá se proti tomu nějak bránit?

Kondenzace je přirozený fyzikální děj, kterému nezabrání ani tankování prémiových paliv, nicméně vysoká koncentrace aditiv si s případnou vodou a jejími negativními vlastnostmi dokáže oproti standardním palivům poradit lépe.

Jak dlouho lze skladovat palivo bez rizika?

Obecně platí, že pohonné hmoty nejsou určeny k dlouhodobému skladování nebo uchovávání v nádrži či v kanystrech a jiných nádobách. Podmínky skladování a doporučenou dobu použitelnosti pohonných hmot udává norma ČSN 65 6500. V běžných podmínkách nelze po uplynutí tří měsíců od natankování pohonné hmoty garantovat její původní složení a vlastnosti z důvodu přítomnosti povinných biosložek. Z vlastní zkušenosti však víme, že pokud se naše paliva skladují v temnu a při relativně stabilní teplotě, tak půl roku jim nijak neuškodí.

Po jaké době nedoporučujete palivo používat?

Přesnou dobu, kdy by se s palivem nemělo nic stát, nejsme schopni sdělit. Nicméně lze s jistotou říci, že vysoká teplota a světelné záření urychluje polymeraci biosložek, což vede k tvorbě pryskyřičných úsad, které mohou částečně nebo zcela ucpat části palivového systému a vytvářet nerozpustné úsady na horkých površích motoru. Je důležité, aby paliva byla ošetřena příslušnými stabilizátory. Všechna naše paliva stabilizátory ve formě aditiv obsahují. Nutno podotknout, že tato aditivace není povinná, a proto levná paliva konkurenčních společností zmíněná aditiva nemusejí obsahovat.

Jak je to se zahradní technikou, která se používá pouze sezóně a přes zimu stojí?

Zejména v případě zahradní techniky bych volil pouze prémiové benzíny. Standardní 95 oktanové benzíny totiž obsahují biolíh, který má schopnost vázat vzdušnou vlhkost. Pokud biolíh pohltí vody příliš, tak se směs vody a biolihu odseparuje od benzínu a usadí se na dně nádrže. Po dlouhodobém odstavení agregátu tedy hrozí, že při prvním pokusu o nastartování nasajete do válce motoru právě zmíněnou směs, která špatně hoří a vy pak nemusíte nastartovat, motor může tzv. kuckat nebo dokonce zhasínat. Přítomnost odseparované vody je dále závislá i na teplotě. Jestliže se teplota benzínu sníží (zejména v zimním období), zmenší se současně i rozpustnost vody, benzín se znovu zakalí a vyloučí další vodu.

Jaký benzín byste tedy doporučil pro zazimování sekaček, pil a křovinořezů?

Rozhodně náš prémiový benzín Verva 100, který neobsahuje standardně přidávaný biolíh, ale je založen pouze na bázi ETBE (ethyl terc-butylether). Pro maximální posílení skladovatelnosti obsahuje Verva 100 nadstandardní dávku stabilizátorů. Její předností je i nízký obsah olefinů, které mají tendenci polymerovat a vytvářet pryskyřičné úsady.

Já sám do své sekačky používám výhradně Vervu 100 a po zimní přestávce jsem nikdy nezaznamenal žádný problém.