Porušené paragrafy (25. týden)

Droga v salámu

MOST – Policie v Mostě obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 25letého muže z Mostu a 27letou Mostečanku. Žena měla po předchozí domluvě svému příteli poslat v balíčku, který mimo jiné obsahoval i šišku vakuově baleného salámu, drogu. „Marihuanu vložila do salámu ve dvou kuličkách a balíček pak z Mostu poslala jinému odsouzenému spoluvězni. Droga k příteli však nedoputovala. Pracovníci věznice ji objevili a případ předali policii,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Zajištěný rostlinný materiál byl odeslán k provedení odborné expertizy, kterou byla zjištěna přítomnost tetrahydrokanabinolu v látce. Muži a ženě hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Týrání psa

MOST – Mostecká policie šetří podezření na týrání zvířat. Dne 14. června byla mostecká policie zavolána krátce po 16. hodině hlídkou městské policie do ulice Antonína Dvořáka, kde měl nějaký muž dle oznamovatele na linku 156 hrubě zacházet se psem, který následně zemřel. „Po příjezdu policejní hlídky se na místě nacházel majitel psa rasy labrador. Pes ležel na chodníku a nejevil známky života. Policie muže na místě zadržela a převezla ho k výslechu, poté byl muž ze zadržení propuštěn. Mrtvý pes byl předán do Státního veterinárního ústavu v Praze, kde bude provedena pitva ke zjištění příčiny úmrtí,“ informovala Ludmila Světláková. Vyšetřovatel do vyšetřování přibral znalce z oboru zemědělství odvětví veterinářství ke zpracování znaleckého posudku.