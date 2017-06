Prvňáčci byli slavnostně pasováni Čtyřlístkem

V litvínovské knihovně proběhl již 12. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře. Letos se ho účastnili prvňáčci ze tří tříd ZŠ Ruská.

Pasování prvňáčků letos opět vzala do rukou známá čtveřice ze Čtyřlístku. Ta totiž provázela děti i na všech jejich předchozích návštěvách v kinovně – ve formě různých úkolů, ale i textů na čtení. Pasování prvňáčků bylo slavnostním vyvrcholením celého projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do kterého se zapojují knihovny po celé republice. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Po krátkém divadelním představení, kterého se opět zhostili sami knihovníci a po řádném pasování na čtenáře si výše zmíněnou knihu odnesly domů všechny děti společně s pamětním listem. Vyhodnoceni byli i nejaktivnější čtenáři z ksždé třídy a ti si mohli vybrat ještě jednu knihu navíc.