PRIOR: ZÁMĚRY UŽ SE RÝSUJÍ, A JAK SE BUDE JMENOVAT?

Město nabylo koncem roku objekt Prioru do svého majetku. Provoz včetně nájemců převzala Mostecká bytová. S těmi, kteří budou mít zájem pokračovat, uzavře stoprocentní akciovka města nové nájemní smlouvy. „V tuto chvíli podnikáme schůzky s vybranými ateliéry na potencionální rekonstrukci budovy,“ informoval primátor Marek Hrvol.

„Znovuzrození“ Prioru bude mít několik etap. V první by mělo dojít ke zpracování zadání na proveditelnost záměru, které se stane podkladem pro studii a architektonický návrh. „Dokončení této části předpokládáme do konce roku. Poté se bude pokračovat se studií a architektonickým návrhem a projektovou dokumentací. Tento proces potrvá nejméně dva až tři roky, když vše půjde podle předpokladů. Teprve poté by mělo dojít na samotnou rekonstrukci,“ nastínil primátor.

Demolice? Architekti by Prior zachovali

Město už má hotový stavebně technický průzkum. Neodhalil závažné narušení statiky, ani jiné závažné vady. „Technický stav je patrný, není ale havarijní. Jeden z nosných sloupů sice vyžaduje větší sanaci, jinak ale není nic dalšího v rozporu s plánovanými akcemi,“ upřesnil Marek Hrvol. Město nevylučuje žádnou z variant, jak s budovou naloží, a to ani demolici. „Budeme se řídit tím, co navrhnou odborníci. Ti se však shodují, že nebude potřeba objekt demolovat,“ podotkl primátor.

Multikino stále vede

Co všechno nabídne „nový Prior“, se zatím neví. Žhavého kandidáta ale radnice má. „Myšlenky na multikino jsme se nevzdali. Je to bezpochyby jedna z největších motivací. S ateliéry jsme to již diskutovali i po technické stránce. I případné možnosti přístavby,“ potvrdil primátor. „Chceme, aby se Prior stal zajímavým místem pro setkávání. Lidé by tu mohli najít i fresh market v podobě interiérové tržnice i další aktivity. Záměrem bude vytvořit komunitní místo s komerčním zastoupením v rozumných mezích. Rozhodně tu nechceme druhý obchodní dům typu Central,“ zdůraznil primátor Hrvol.

Dotace možná až později

Město už prověřuje dotační výzvy. „Než budeme mít v ruce projekt a s objektem by se mohlo začít něco dít, budeme spadat již do dalšího dotačního období. Teprve pak začneme předjednávat možné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že v objektu bude zastoupena komerce, je třeba počítat s tím, že dotační možnosti budou omezené,“ konstatovala radní Jana Falterová Zudová.

Jak se bude jmenovat?

Otázkou zůstává, jak se bude objekt jmenovat. Značku Prior totiž město užívat moci nebude. „Tato značka je pod ochrannou známkou a její odkup nebyl součástí kupní smlouvy. Město bude muset nápis Prior nechat odstranit,“ připustil náměstek primátora Václav Zahradníček.