SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ V MOSTĚ SKONČIL?

Silvestrovskému ohňostroji v Mostě zřejmě odzvonilo. Radnice už petardovou světelnou šou na Hněvíně pořádat nechce. Důvodů je více.

Vedení města zadalo magistrátním úředníkům úkol. Najít varianty, jak nahradit silvestrovský ohňostroj, který město pořádá poslední den v roce na hradě Hněvíně. Impulsem byl poslední silvestr. Nestalo se totiž poprvé, kdy tuto mnohými oblíbenou podívanou překazila hustá mlha. Ohňostroj město připravuje ve velkém stylu a jeho pořádání představuje nejen náročnou technickou přípravu a obsluhu, ale také nemalé finanční prostředky. Ty pak díky vrtochům počasí přijdou vniveč. Hlučnou zábavu navíc mnozí kritizují i kvůli ohrožování zvěře a domácím mazlíčkům.

Ohňostroj, který měli Mostečané sledovat na silvestra, se kvůli počasí přesunul na začátek nového roku. Ani tehdy se ale počasí neumoudřilo. „Ohňostroj, jaký jsme pořádali letos, realizovat už nebudeme. Chceme však připravit pro Mostečany něco adekvátního, co by ohňostroj důstojně nahradilo,“ potvrdila náměstkyně primátora Markéta Stará.

Podle vedení města připadají do úvahy nasvícené drony. Ale i ty prý může negativně ovlivnit počasí. „Budeme hledat něco, co by znamenalo větší jistotu a co mlha, vítr a další nepříznivé jevy tolik neovlivní. Ohňostroj na Hněvíně byl vždy do poslední chvíle velká nejistota – zda mají, nebo nemají přijet odpalovači, zda bude vidět, zda se kvůli ledovce dostanou na Hněvín. Ohňostroj nemůžeme ani přesunout do města kvůli bezpečnosti. Toho všeho se chceme vyvarovat,“ vysvětlila náměstkyně. Podle ní se uvažuje i o promítání na magistrát nebo na divadlo. Obdobnou silvestrovskou zábavu pořádá například i sousední Litvínov na zámku Valdštejnů. „Videomapping se jeví jako vhodná varianta. Prostředky, které ušetříme za ohňostroj, můžeme věnovat například do atraktivnějšího a delšího večerního programu,“ dodala Markéta Stará.

Foto zdroj: Pavel Ulrych