OTÁZKA PRO PRIMÁTORA MOSTU

Město vykupuje byty, prostřednictvím své stoprocentně vlastněné akciové společnosti Mostecká bytová, již od roku 2019. Přes sto bytů získalo zpět v problematických a zejména vyloučených lokalitách. Podařilo se za tu dobu situaci těchto v zónách zlepšit? Jaký je aktuální stav a ohlasy od nájemců těchto vykoupených bytů?

Na dotaz odpovídá primátor Marek Hrvol

„Výkupy bytů realizujeme především proto, že se stáváme znovu jejich vlastníkem a můžeme ovlivňovat skladbu těch, kdo tam žijí. Není to sice nijak převratné číslo, ale ani zanedbatelné. Sto třicet bytů, které nyní máme, ponejvíce na třídě Budovatelů a ve stovkách, ale i jinde v problémových domech, mohli jinak skoupit spekulanti, jak tomu v Mostě bývalo a stále je.

Město se proto do tohoto boje se spekulanty pustilo a postupně zabraňovalo tomu, aby byty koupili a do nich stěhovali problémové obyvatele, kteří často nejsou ani z Mostu. Pokud do těchto bytů stěhujeme nájemníky my, potažmo Mostecká bytová, máme na ně „nástroje“. Musí dodržovat pravidla, a pokud je problém, je s nimi nájemní smlouva okamžitě ukončena. Situaci se daří zlepšovat, minimálně se již dál nezhoršuje. Podle našich zkušeností jsou nájemníci těchto bytů spokojeni. Mostecká bytová je dobrý partner, a pokud nájemníci dodržují pravidla, mají dlouhodobou budoucnost. Nikdo je ze dne na den na ulici nevyhodí.

Nejvíce vykoupených bytů máme ve stovkách. Bohužel se zatím nezadařilo vykoupit celý vchod či blok. Ale my vytrváme a věříme, že se postupně tyto celky zaplní slušnými nájemníky.