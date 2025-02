Na přejezdech ubývá nehod, pomohou další investice i osvětová kampaň

Správa železnic v letošním roce zabezpečí dalších 130 přejezdů, náklady by měly dosáhnout 1,6 miliardy korun. Díky kontinuálnímu zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů se daří snižovat počty nehod, v loňském roce se jich stalo nejméně za 5 let. K příznivému vývoji by měla přispět i nová kampaň varující řidiče před riskantním chováním.

Od roku 2015 prošlo modernizací už téměř 1 500 přejezdů, jen za loňský rok jich přibylo dalších 150. Pro letošek má Správa železnic v plánu úpravy na 128 místech s náklady ve výši 1,6 miliardy korun. Práce se nejčastěji budou provádět na kříženích se silnicemi 3. třídy, celkem půjde o 42 přejezdů. Hned ve 20 případech se k výstražným křížům doplní světelná signalizace se závorami.

Na koridorových tratích nahrazuje Správa železnic úrovňová křížení nadjezdy nebo podjezdy. V Holické ulici v Olomouci tak loni začali řidiči využívat dokončený nový nadjezd. Letos na jaře začne výstavba silničního podjezdu ve Studénce, který vznikne namísto dosavadního frekventovaného čtyřkolejného přejezdu.

Investice do zabezpečení železničních přejezdů se pozitivně projevuje na nižším počtu nehod. Loni došlo ke 133 střetům silničních a drážních vozidel, což bylo nejméně za posledních pět let. To platí i o počtu usmrcených, kterých bylo 26. Důležitým příspěvkem ke zvýšení železničního i silničního provozu je rušení přejezdů, loni jich zaniklo 58. Od roku 2021 ubylo na české železniční síti celkem 273 úrovňových křížení.

Kampaň Budeš nám chybět cílí na řidiče i školy

Od února se diváci České televize a cestující na nádražích po celé zemi setkají se spoty, které varují před riskantním chováním na železničních přejezdech. Apel navazuje na předchozí úspěšnou kampaň, opět využívá silný vizuální prvek prázdné židle. Tentokrát ale přidá ještě emotivnější poselství: pracuje s motivem náhrobního kamene a číslem 204. To symbolizuje počet lidí, kteří se následkem hazardního chování na železnici už nikdy nevrátili domů.

Na webu budesnamchybet.cz jsou k dispozici nejen spoty této i předchozí bezpečnostní kampaně, ale nově i řada výukových materiálů, které můžou ve svých hodinách využít učitelé. „V poslední době se nám daří snižovat počty obětí i nehod na přejezdech. Jsem přesvědčený, že vedle investic do jejich zabezpečení tomu napomohla i osvěta, kterou už několik let děláme. Za předcházející ročník kampaně Budeš nám chybět jsme dokonce dostali několik ocenění,“ připomíná generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.