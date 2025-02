Ústecký kraj v letošním roce opraví Špindlerův most v Roudnici nad Labem. Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací bude po celou dobu rekonstrukce most uzavřen pro automobilovou dopravu, a to od 28. února 2025 po projetí posledního autobusu.

Ústecký kraj opraví most přes Labe v Roudnici nad Labem

Ústecký kraj v letošním roce opraví Špindlerův most v Roudnici nad Labem. Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací bude po celou dobu rekonstrukce most uzavřen pro automobilovou dopravu, a to od 28. února 2025 po projetí posledního autobusu.

Rekonstrukce má za cíl vyřešit hlavní nedostatky stávajícího mostu, tj. sníženou zatížitelnost nosné konstrukce, poruchy na spodní stavbě a odvodnění. Během rekonstrukce stavaři snesou mostní svršek, aplikují nový hydroizolační systém a také se obnoví římsy, odvodňovače a mostní závěry. Zároveň je nezbytné zesílit vybrané prvky ocelové konstrukce a nanést plošně novou protikorozní ochranu.

Zástupci Ústeckého kraje v čele s radními Jiřím Fedoriškou a Tomášem Riegerem se sešli se starostkami a starosty obcí v okolí mostu, aby jim představili jak plánovanou stavbu, tak dopravní opatření s ní související.

„Po provedení destruktivních zkoušek na stávajícím mostě a zjištění jeho současného stavu jsme se se zhotovitelem dohodli, že stávající železobetonovou mostovku v plném rozsahu vybourají a udělá se úplně nová,“ vysvětlil Jiří Fedoriška, radní pro investice. Během rekonstrukce mostu projde úpravou i veřejné osvětlení, nainstalují se nová svítidla a stožáry.

Na místě také proběhl potápěčský průzkum, který ukázal dílčí defekty na základových konstrukcích pilířů. Stabilita mostu tím ale není ohrožená a nijak to neovlivní ani připravenou rekonstrukci. Poškozená místa budou opravena. Most sice bude uzavřený pro motorovou dopravu, ale pěší a cyklistická doprava (v režimu cyklista vedoucí kolo) bude vedena po rekonstruovaném mostě ve vymezeném prostoru, který se může vzhledem k probíhajícím pracím měnit. V průběhu stavby může také dojít ke krátkodobé uzavírce pro pěší a cyklisty, pokud si to technologické důvody vyžádají. O tom budou občané předem informováni.

Co se týká veřejné dopravy, která také přes most neprojede, je v plánu, že autobusové linky z obcí za mostem (681 od Černěvsi, 684 od Litoměřic, 685 od Štětí) skončí na vědomické straně v křižovatce nad bazénem. Odtud bude pro pěší k dispozici průchod přes rekonstruovaný most na roudnické Karlovo náměstí. Více informací je v přiložené preznetaci.

Rekonstrukci s předpokládanou cenou 118,9 milionu korun provede sdružení firem Metrostav TBR a Firesta, Ústecký kraj počítá při financování s využitím dotace z IROP.