Těžaři věnovali vybavení zatopené škole v Opavě

Společnost SILO TRANSPORT ze skupiny Sev.en Česká energie věnovala kancelářské vybavení zatopené škole v Opavě.

Když se před koncem uplynulého roku stěhovala do sídla skupiny, rozhodla se zanechat všechno vybavení na původním místě a najít pro něj nové uplatnění. ,,Místo komerčního prodeje jsme se rozhodli pomoci tam, kde to mělo největší smysl – ve škole postižené ničivou povodní,“ uvedl Tomáš Bartoška, generální ředitel SILO TRANSPORT. Základní školu v Opavě pomohla najít obecně prospěšná společnost Women for Women. „Nejprve jsme s touto štědrou nabídkou oslovili odbor školství v Opavě, se kterým dlouhodobě spolupracujeme v projektu Obědy pro děti, a podařilo se v pravý čas využít podporu pro povodněmi poškozenou základní školu Edvarda Beneše,“ konstatovala Barbora Nejedlá, hlavní koordinátorka projektu Obědy pro děti a SOS do školky. Zachovalé stoly, židle, skříně, kuchyňskou linku s vybavením a další zařízení škola nadšeně přijala.

Loňská zářijová povodeň změnila chod Základní školy Edvarda Beneše v Opavě na dlouhé měsíce. Přízemí budovy se ocitlo pod vodou, škola přišla o většinu svého majetku. Práce na obnově postupují, žáci se vrátili do lavic a pedagogové a zaměstnanci školy již využívají darovaný nábytek, kterým se vybavily kanceláře zástupců, školského poradenského pracoviště, administrativní a ekonomické pracovnice a také zasedací místnost. „Mnohokrát děkujeme společnosti SILO TRANSPORT za nábytek, který nám byl zaslán jako dar. Díky této solidaritě a pomoci se nám daří pomalu vracet ke standardnímu pracovnímu životu,“ ocenila Simona Horáková, ředitelka Základní školy Edvarda Beneše v Opavě. „Podpora lidí v nouzi je zásadní pro rychlou obnovu komunit zasažených nečekanými katastrofami. V podobných situacích je klíčová nejen finanční a materiální pomoc, ale také solidarita a ochota firem i jednotlivců podpořit ty, kteří se ocitli v těžké situaci. Jako společnost věříme, že odpovědné podnikání zahrnuje nejen udržitelný přístup k našim zdrojům, ale i aktivní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba,” poznamenal Tomáš Bartoška.