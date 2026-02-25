Rozhovor s režisérem Filipem Nuckollsem o premiéře Mama Mia! v mosteckém divadle

Městské divadlo v Mostě uvede 6. března slavnostní premiéru jednoho z nejúspěšnějších světových muzikálů všech dob – Mamma Mia! Diváci se mohou těšit na energickou hudební show plnou nestárnoucích hitů legendární skupiny ABBA, emocí, humoru i romantiky pod taktovkou zkušeného tvůrčího týmu. Režie se ujal jednatel divadla a režisér Filip Nuckolls, hudební nastudování připravil František Krtička a choreografie vytvořil Jan Veselý. Společně slibují velkolepou podívanou, která roztančí celé hlediště.
Rozhovor s režisérem Filipem Nuckollsem:
Muzikál Mamma Mia! patří mezi světové hity. Čím je podle tebe stále tak přitažlivý pro diváky?
Jednoznačně písněmi. Jsou to energické, roztančené skladby plné radosti ze života – a to i tehdy, když vyprávějí smutnější příběhy. Ta obrovská životní energie z nich prostě vyzařuje. Hudba skupiny ABBA je podobný případ jako Beatles – jsou to nestárnoucí hity. Velkou roli samozřejmě sehrála i velmi populární filmová verze, která muzikál přiblížila dalším generacím diváků.
Na konci sezony 2025 si v Mostě režíroval Cyrana z Bergeracu a poté si se hned pustil do zkoušení muzikálu Mamma Mia! Jak náročný je z pohledu režiséra přechod z romantického dramatu do energetického muzikálu?
Z mého pohledu je základ práce vždy stejný – ať už jde o drama, komedii nebo muzikál. Samozřejmě přípravy se liší. Muzikál je mnohem více o symbióze s týmem, který připravuje hudební a taneční čísla. V případě Mamma Mia! jde o 25 hudebních čísel, což je obrovský objem práce.
Když je tato příprava dobře udělaná, může být pro režiséra muzikál v určité fázi dokonce jednodušší než klasické drama. Já si pak hlídám především hereckou složku, zatímco probíhá mnoho choreografických zkoušek a hudebních korepetic. Nejnáročnější období přichází po technických zkouškách, kdy je potřeba propojit hudební čísla, choreografie a herecké situace do jednoho funkčního celku.
Je důležité sledovat choreografické i hudební zkoušky, aby bylo jasné, jakým směrem se inscenace vyvíjí. U Mamma Mia! jsou klíčové právě písně – mým úkolem je pak vystavět kolem nich příběh tak, aby všechno drželo pohromadě a žánrově si to neodporovalo. Rád říkám, že v muzikálu se zpívá a tančí proto, že emoce jsou tak silné, že už je nestačí jen říct – je potřeba je zazpívat.
Ale ten základní režijní „grunt“ zůstává stejný.
Jak probíhalo obsazování hlavních rolí v Mamma Mia!?
U role Donny jsme měli jasno od začátku – věděli jsme, že ji bude hrát Míša Krausová. U Sophie jsme chvíli zvažovali různé možnosti, ale nakonec jsme se rozhodli pro Katy Hlubíkovou.
Zajímavější bylo obsazování trojice mužských postav. Nabízelo se rozdělit role podle očekávání – například aby Billa Austina hrál Jiří Kraus a Harryho Brighta Vít Herzina. My jsme se ale rozhodli některé věci otočit a dát některým takzvaný „protiúkol“.
Jiří Kraus je výrazný komik a i když nemá tak silný zpěv jako Jakub Dostál nebo Vít Herzina, má skvělý herecký zpěv a dokáže roli obohatit jiným způsobem. A tak ho diváci uvidí v roli Harryho, kterého ve filmu ztvárňuje Colin Firth. Jakub Dostál je komplexní muzikálový herec se silným pěveckým projevem, takže ten byl od začátku jasný Sam, kterého ve filmu ztvárnil Pierce Brosnan. Snažili jsme se, aby obsazení nebylo prvoplánové, ale aby přineslo divákům i hercům něco nového. Navíc pánové Kraus, Herzina a Dostál spolu na jevišti fungují perfektně, stejně jako tomu bylo například ve Světácích, takže věřím, že diváky nezklameme.
Zdá se, že hudební divadlo má v Mostě silnou pozici. Počítáš s tím, že se hudební inscenace, nebo muzikál stane každoroční součástí repertoáru?
Pro mostecké publikum muzikály jednoznačně fungují. Máme navíc velké štěstí na dirigenta Františka Krtičku. Bez něj bychom se možná k rozhodnutí uvádět každý rok hudební divadlo ani neodhodlali. Je to velký profesionál s obrovskými zkušenostmi a pod jeho vedením orchestry znějí skvěle.
Letos jsme se rozhodovali mezi Mamma Mia! a Jesus Christ Superstar, nakonec zvítězila Mamma Mia!. Na příští sezonu už připravujeme nový autorský projekt – muzikál o litvínovském hokeji a významných životních obdobích Ivana Hlinky. Hudbu a texty připravují Filip Tailor a Tomáš Syrovátka.
Do budoucna mě láká také muzikál inspirovaný devadesátými lety – obdobím velkých společenských změn a kauz, možná i s lehkým politickým podtextem, doplněný o největší hity té doby. A zároveň bych si rád splnil i „libůstku“ v podobě klasické operety, například typu Čardášové princezny.
Do orchestru jsme výrazně investovali a s hudebními inscenacemi máme jasnou koncepci – muzikál bude na repertoáru vždy jeden rok. Nejen kvůli autorským právům, ale i proto, že chceme divákům pravidelně nabízet nové tituly. Na rozdíl od činoherních stálic, jako je například Sluha dvou pánů, který hrajeme téměř patnáct let, chceme, aby hudební divadlo mělo dynamičtější cyklus. Stejně jako nyní končí Hello, Dolly! (derniéra 27. března) a 6. března ji vystřídá právě Mamma Mia!.
MAMMA MIA!
Hudba a původní texty / Benny Andersson a Bjӧrn Ulvaeus
Libreto / Catherine Johnson
Překlad a české texty / Adam Novák
Režie / Filip Nuckolls
Hudební nastudování a korepetice / František Krtička
Hlasová spolupráce / Adéla Prokešová
Choreografie / Jan Veselý
Scéna / Lukáš Kuchinka
Kostýmy / Lucie Špalková
Dramaturgie / Michal Pětík
Programátor zvuků / Ondřej Urban
Osoby a obsazení:
SOPHIE SHERIDANOVÁ / Kateřina HLUBÍKOVÁ
DONNA SHERIDANOVÁ / Michaela KRAUSOVÁ
SAM CARMICHAEL / Jakub DOSTÁL
BILL AUSTIN / Vít HERZINA
HARRY BRIGHT / Jiří KRAUS
SKY / Tomáš Henry ABRAHAM
TANYA / Karolína HERZINOVÁ
ROSIE / Veronika TÝCOVÁ
LISA / Eliška NAVRÁTILOVÁ
ALI / Eliška MATZKEOVÁ
PEPPER / Tadeáš HOREHLEĎ
EDDIE / Lukáš KOFROŇ
KNĚZ / Kryštof GRYGAR
COMPANY:
Pavla BAŠUSOVÁ, Tereza BLÁHOVÁ, Ráchel BOROVSKÁ, Petra KASALOVÁ, Sandra KOVALÍKOVÁ, Tereza KUŽELKOVÁ, Kateřina MACHÁČKOVÁ, Michaela SRBOVÁ,
Kateřina VÁCLAVÍKOVÁ, Karolína VLASOVÁ, Antonín DUŠEK, Jan HOLŠTAJN, Lukáš KOMÍNEK, Lukáš VAŇÁSEK, Jan VESELÝ, Matyáš WALTER.
HUDEBNÍ DOPROVOD:
Klávesy: František KRTIČKA, Tomáš LAMAČ, Vít ŠEVČÍK
Kytary: Dora JANDOVÁ, Matouš LINDA, Jiří STRANĚK
Baskytara: Petra KUBOŠKOVÁ
Bicí nástroje: Martin JANOVSKÝ