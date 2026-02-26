Přivítejte jaro a Velikonoce v mosteckém muzeu

Od
redakce HL
-
0
26

Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na velikonoční dílničky a interaktivní procházku v expozici Ze života obyvatel Krušnohoří.

Jarní sváteční náladu si  můžete užít od 3. března  při prohlídce muzea v běžné návštěvní době a to především v expozici „Ze života obyvatel Krušnohoří“, kde jsou pro děti i rodiče připravené interaktivní velikonoční úkoly.

Velikonoční dílnička proběhne v neděli 29. března mezi 13 a 17 hodinou, kde si ozdobíte vajíčka různými technikami, vyrobíte velikonoční ozdoby a velikonočně se naladíte tvořivou atmosférou.

Vstupné do muzea:
50,- kč pro dospělé
30,- kč pro děti, studenty

Vstupné na nedělní dílničky:
100,- kč na osobu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!