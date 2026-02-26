V areálu mostecké nemocnice se musí opravit potrubí, omezí to dopravu

Z důvodu havárie potrubí v areálu mostecké nemocnice, před budovou B, dojde od 2. března zhruba na měsíc k omezení dopravy.
Parkoviště pro návštěvníky je stále k dispozici před budovou B – je potřeba odbočit vpravo do první kóje a objet parkoviště podle mapky. Tím se dostanete do poslední kóje, která je nejblíže vstupu do budovy B. Parkovací kóje nejblíže vstupu do budovy B (od bankomatu či květinářství) slouží výhradně pro pacienty. V případě dopravy imobilního pacienta je možné pacienta i přes značku zákaz vjezdu dovézt před urgentní příjem přes rampu.
Na rampě před urgentním příjmem není dovoleno parkovat, aby nebyl blokován průjezd zdravotnické záchranné služby a vjezd dalších sanitních vozů. Následně je nutné vozidlo zaparkovat na jiném místě určeném pro parkování pacientů.
Parkování na označených rezervovaných místech není návštěvníkům nemocnice povoleno!
Pokud to není nutné, vedení nemocnice žádá, aby návštěvníci využili MHD.
V případě potřeby je k dispozici také parkoviště vedle lékárny BENU.