Strážníci pomáhají se ztracenými věcmi

Žena přespávala s malými dětmi v prázdném domě, musely zakročit sociální pracovnice

Tři noci po sobě viděli svědci ženu s dvěma malými dětmi, dvouletým chlapcem a kojencem v prázdném domě v Albrechtické ulici. Hlídka městské policie proto spolu s pracovnicemi sociálního odboru vyjela na kontrolu domu. Strážníci na místě zjistili, že v prázdném domě mezi odpadky přebývá několik dospělých lidí a s nimi dvě malé děti. V jedné místnosti si skvoteři dokonce rozdělali oheň. Všechny dospělé osoby strážníci z domu vykázali. Sociální pracovníci pak děti matce bez domova odebrali.

Bezdomovci zaměstnávají strážníky pravidelně

Každý den strážníci řeší v celém městě problémy s bezdomovci. Muže, který neměl kde bydlet a přespával v parku u zámku Valdštejnů, strážníci probudili a nabídli mu na přespání v azylové místnosti. Tři bezdomovci hlučeli, opíjeli se a dělali nepořádek pod okny bytového domu v Mostecké ulici. Strážníci jim nařídili místo uklidit a opustit.

Děti si hrály na zahradě cizího domu

Na partu dětí, které si hrály na zahradě sousedního domu, upozornil strážníky muž z Janova. Sousední dům byl po smrti majitele prázdný. Před příjezdem hlídky se děti snažily dostat do domu. Strážníci dětem domluvili a z cizí zahrady je vykázali.

Problémy s nemocnou liškou

Strážníky na pomoc přivolal muž, kterému se na pozemek zatoulala nemocná liška. Ta vrčela na lidi kolem sebe a měla zjevně zranění nohou. Muž lišku zavřel do kotce. Strážníci kontaktovali myslivce, který nemocnou lišku utratil a její tělo ze soukromého pozemku odnesl.

Opilec usnul na dětském hřišti

Opilý muž si ustlal na dětské atrakci na hřišti v Mostecké ulici. Tam na něj narazili strážníci. Opilce probrali a z hřiště vyprovodili. Dalšího muže probouzeli strážníci na lavičce na autobusové zastávce. I tento spáč byl z místa vykázán.

Na vnuka zavolala strážníky babička

O pomoc požádala seniorka, které na dveře bušil její vnuk. Žena měla z mladíka strach. Strážníci na místě před dveřmi seniorky zastihli mladého muže. Ten přiznal, že se domáhá vstupu do bytu své babičky. Chtěl si od ní odnést své osobní věci. Seniorka otevřela dveře až strážníkům. S vnukem se na místě domluvila, že si pro své věci přijde až se svým otcem. Mladík strážníkům slíbil, že babičku už nebude dál obtěžovat. Od bytu odešel.

Místní znalostí pomohli policii

O součinnost při ztotožnění osob požádala strážníky Policie ČR. Policista poskytl strážníkům videozáznam, na kterém několik osob společně napadlo muže ve vchodu domu ve Větrné ulici. Díky dobré místní znalosti strážníci útočníky bezpečně poznali a identifikovali.

Opilá řidička ujížděla před policií

O součinnost požádala strážníky hlídka Policie ČR, před kterou ujíždělo vozidlo po Podkrušnohorské ulici. Řidička vozidla nereagovala na výzvu policistů, aby zastavila. Společně policisté a strážníci vozidlo zastavili v ulici Horské. Při kontrole zjistili, že má řidička vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Navíc byla opilá a test na omamné látky měla pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Ve vozidle měla řidička také jmenovaná své 18 měsíční dítě. Dále v řešení Policie ČR.

Navzdory zákazu řídil také další řidič. Toho strážníci v nočních hodinách zastavili, protože věděli, že má nepřevzatou písemnost s doručenkou. Při lustraci zjistili, že má také zákaz řízení motorových vozidel. Muži předali doručenku, a když se znovu rozjel, opět ho zastavili a přivolali na místo Policii ČR. Při testech rovněž zjistili, že má pozitivní výsledek na přítomnost omamných látek v krvi.

Rodinná hádka kvůli výplatě

Strážníky na pomoc přivolala seniorka, která byla svědkem hádky mezi svou dcerou a svým vnukem. Mladík měl matku napadat a seniorka z něj měla obavu. Strážníci na místě zjistili, že se jednalo pouze o slovní rozepři bez fyzického napadení. Mladík byl rozčilený, protože nedostal výplatu od zaměstnavatele a po hádce s ním se obořil také na svou matku. Za přítomnosti strážníků z bytu odešel a celá situace se uklidnila.

Pomohli kočce ze stromu

Před začátkem vyučování zavolal na služebnu městské policie žák 3. ZŠ, který si všiml kočky na stromě. Kočka hlasitě mňoukala a podle chlapce nemohla dolů. Se strážníky se domluvil, že dají kočce šanci v klidu slézt během vyučování. Až půjde ze školy, zkontroluje, jestli se už kočka ze stromu dostala. Po vyučování chlapec znovu volal, že je kočka stále na stromě. Na místo proto vyjel vedoucí psího útulku a nešikovné kočce pomohl dolů.

Hádka kvůli dluhu

Strážníky přivolali obyvatelé bytu v Luční ulici, kterým někdo kopal do dveří, a oni měli strach z případného napadení. Na místě strážníci zastihli muže, který vysvětlil, že se tímto způsobem domáhá kontaktu s rodinou, protože mu jeden člen rodiny dluží peníze. Strážníci muže vykázali z místa.

Pomáhají se ztracenými věcmi

Klíče od auta, které našla v ulici Seifertova, odevzdala strážníkům poctivá nálezkyně. Strážníci v ulici našli auto, které reagovalo na dálkové ovládání na klíčích. Podle registru vozidel zjistili majitele, kontaktovali ho a klíčky od jeho vozidla vrátili.

Řešili partnerskou rozepři

Obsluha kamerového systému zaznamenala v pozdních nočních hodinách dvojici v Mostecké ulici. Muž ženu několikrát uhodil pěstí a odešel. Žena se vydala na zastávku tramvaje. Hlídka kontaktovala nejprve ženu, která potvrdila, že ji muž uhodil, ale nechce žádné napadení hlásit. Také muž, kterého strážníci zastihli u hotelového domu, přiznal, že ženu uhodil. Strážníci muži důrazně domluvili. Jen chvíli na to se dvojice opět pustila do hádky. I tentokrát museli zasahovat strážníci. Muže vykázali z místa, ženu doprovodili na zastávku tramvaje a počkali, až nastoupí a v klidu z Litvínova odjede.

V ubytovně skončil, pryč se mu ale nechtělo

Strážníky na pomoc přivolala recepční hotelového domu v centru Litvínova. Muž, kterému byl ukončeno ubytování, se odmítal vystěhovat a ubytovnu opustit. Strážníci muže vykázali. Na místo se pak muž ještě jednou vrátil pro své osobní věci, ale tentokrát už žádné problémy nedělal.

Muž s injekční stříkačkou v ruce

Strážný z ubytovny UNO upozornil kolegy strážníky, že po cyklostezce se pohybuje muž, který má v ruce injekční stříkačku. Strážný měl obavu, aby injekční stříkačkou muž neohrožoval další lidi na cyklostezce. Hlídka muže na cyklostezce zastihla. Ten strážníkům injekční stříkačku bez dalších průtahů odevzdal.

Pomohli najít zatoulané štěně

Německé turistce se pod zámkem Jezeří zaběhla fenka labradora. Štěně se zatoulalo do lesa a zoufalá žena ho marně hledala. Na pomoc turistce přišla hlídka městské policie, která okolí Jezeří při své službě projížděla. Na fenku strážníci narazili u Čertovy kaple. Neposlušné štěně se jim podařilo přilákat na pamlsky a předat šťastné majitelce.

Vylomil zámek bytu, strážníkům ale neutekl

Strážníky přivolal nájemník bytu CPI v Podkrušnohorské ulici. Všiml si, že do jednoho z bytů v domě se vrátil bývalý soused, kterého majitel bytu vystěhoval a ukončil mu nájemní smlouvu. Do svého bývalého bytu se muž dostal po prolomení zámku na dveřích. Strážníci na místě zastihli muže, který před nimi chtěl utéct. To se mu ale nepodařilo. Protože hrozilo, že se znovu pokusí o útěk, přiložili mu strážníci pouta. Na místo pak přivolali jak zástupce CPI, tak Policii ČR. Případ dále řešila Policie ČR.

Vojanda rušila noční klid a nerespektovala strážníky

Hlasitou hudbu si v nočních hodinách pouštěla nájemnice bytu v Luční ulici a rušila tím své sousedy. Strážníkům žena předložila průkaz člena Armády ČR v hodnosti četař a dále s nimi odmítala situaci řešit, nerespektovala je a hudbu neztišila. K oznámení se připojili také další sousedé, kteří si stěžovali na opakované rušení nočního klidu, což četařka odmítala jakkoliv se strážníky projednat. Celou věc proto správní oddělení Městského úřadu Litvínov předá k řešení nadřízeným četařky.