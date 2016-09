Ubytovny U Bílého sloupu se budou poroučet k zemi

Litvínov bude demolovat bývalou ubytovnu U Bílého sloupu. Na zbourání šesti budov získalo město dotaci. O zadávacích podmínkách zakázky rozhodli zastupitelé města na svém mimořádném jednání.

Zastupitelé rozhodovali o jediném bodu. Na programu byly zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na výběr firmy, která provede demolici šesti budov ubytoven U Bílého sloupu v Litvínově. Zastupitelé dále zmocnili radu města k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřili starostku města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Ubytovny hodlá město odstranit až na úroveň základové spáry. Což je zhruba jeden metr pod okolní terén. Odstraněny budou také veškeré vnitřní instalace kanalizace, vody, vytápění a plynovodu včetně všech souvisejících nadzemních částí šachet. Z venkovních inženýrských sítí budou demontovány stožáry veřejného osvětlení včetně kabelového vedení. Dojde k odstranění oplocení a zpevněných komunikací v areálu. V areálu bude ponechán vjezd na pozemek a vzrostlé stromy. Litvínov využil mimořádného dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj, který nařídil po návštěvě Ústeckého kraje premiér Bohuslav Sobotka už začátkem letošního roku. V programu je na tři roky alokováno sto miliónů korun. Šanci sáhnout si na dotaci mají zejména města se sociálně vyloučenými lokalitami. „Litvínov získal maximální možnou dotaci 5 miliónů korun hned v prvním kole dotačního programu. Právě pro města, jako je Litvínov, jsme dotační program prosazovali. Odhadované náklady na demolice jsou jen v našem kraji 260 mil. Kč. Vybydlené objekty jsou problémem celého kraje. V kraji narůstá počet osob žijících v chudobě a v sociálně vyloučených lokalitách. Sociálně vyloučených lokalit je v kraji 80, což je absolutně nejvyšší počet v celé ČR. Prázdné vybydlené domy nejen že demotivují obyvatele sociálně vyloučených lokalit, ale jsou také semeništěm kriminality,“ připomněl krajský radní Martin Klika. V případě litvínovské ubytovny se předpokládají náklady na demolici až na deset miliónů korun. V budovách je totiž azbest, jehož likvidace si žádá speciální postup. Na místě ubytovny zůstane zelená plocha. Město totiž podle podmínek dotačního programu nesmí uvolněný pozemek deset let prodat. Po uplynutí této doby by měly na místě bývalých ubytoven pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé občany vyrůst rodinné domy. Podobným způsobem by se chtělo město zbavit také vybydlených panelových domů v Janově. Další podmínkou dotačního programu ale je, aby byly domy v majetku města. Město proto zatím bezúspěšně jedná s majitelem panelových domů o jejich odkoupení.