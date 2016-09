porušené paragrafy (37. týden)

Přepadl muže

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže 24letého muže z obce na Litvínovsku. „Muž měl podle kriminalistů koncem srpna po půlnoci poblíž tramvajové zastávky v Litvínově na cyklostezce dojít k poškozenému, po kterém požadoval cigaretu. Poškozený mu sdělil, že tabák nemá a obviněný mu vyhrožoval násilím a poté ho pěstí udeřil opakovaně do obličeje. Po několika úderech poškozený upadl na zem a vyinkasoval několik kopanců. Při tom mu obviněný odcizil náramkové hodinky a z ledvinky, kterou měl muž u pasu, mu odcizil mobilní telefon a peněženku. Ledvinku odhodil a poté z místa odešel,“ vylíčila událost policejní mluvčí Ludmila Světláková. Napadenému vnikla škoda ve výši 4 000 korun a utrpěl zranění v obličeji, na hlavě a na těle s pracovní neschopností, která trvá dosud. Policie odcizený mobil, který obviněný stihl prodat, vypátrala a zajistila. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.

Kradl v obchodech

Třikrát kradl v obchodech, jednou se dopustil krádeže na osobě a jednou ukradl tržbu z herny. Konečně na něj došlo a sedí ve vazbě, kam ho poslali mostečtí policisté. Nejprve muž okradl seniora, který seděl na lavičce u supermarketu a odpočíval. Sebral mu tašku s nákupem. „Ve stejném měsíci o pár dnů později muž odcizil v jedné drogerii 27 kusů čokolád v hodnotě 1 350 korun, které údajně záhy prodal na ulici. V září v jednom dni zamířil do dvou supermarketů, ve kterých ukradl různé zboží. V jednom případě měl fyzicky napadnout pracovnici prodejny, která ho vyzvala k vrácení zboží. Chytil ji za ruku a několikrát ji udeřil rukou. Poté z prodejny utekl. Při útěku mu zboží vypadlo. Ještě týž den šel do jiné prodejny, odkud si odnesl čokolády. Naposledy byl obviněn minulý týden za krádež tržby v jedné mostecké herně, kde měl odcizit v nestřeženém okamžiku ze šuplíku barového pultu kasírtašku a finanční hotovost ve výši 21 000 korun,“ vylíčila zlodějovi prohřešky policejní mluvčí Ludmila Světláková. Muži hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Nechtěné kamarádství

Na kamarádku své přítelkyně zaútočil nožem 27letý muž z Mostu. Kamarádství se mu nezdálo a chtěl to vyřešit násilím. Policisté mosteckého obvodního oddělení mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a porušování domovní svobody. „Mladík měl minulý týden v odpoledních hodinách neoprávněně vniknout do bytu ženy, u které byla jeho přítelkyně, a tam přes nesouhlas poškozené setrval a s nožem v ruce jí vyhrožoval újmou na zdraví. Poškozená následně ze strachu z bytu utekla se svým děckem do nedaleké restaurace. Muž ji tam dostihl a opět s nožem v ruce ženě vyhrožoval. Přítomné osoby ho zpacifikovaly až do příjezdu přivolané policie. Ta muže zadržela a umístila ho do policejní cely,“ uvedla k případu policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Pozor na děti!

Na Mostecku během jediného dne došlo ke dvěma dopravním nehodám, při kterých byly zraněny děti. První se stala v Janově na ulici PKH. Tam si řidička osobního vozu při jízdě všimla dívky, která stála ve středu vozovky a zpomalila. Dívka se náhle rozeběhla ze středu vozovky na pravou stranu ve směru jízdy vozidla a došlo ke střetu. Předškolačka se na komunikaci pohybovala bez doprovodu dospělé osoby. Utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena do nemocnice. Alkohol u řidičky byl vyloučen dechovou zkouškou. Ke druhé dopravní nehodě došlo v obci Obrnice na místní komunikaci. Řidič osobního vozidla při projíždění zatáčky se na vozovce střetl s nezletilou chodkyní, když nestačil střetu zabránit. Školačka utrpěla těžké zranění a skončila v nemocnici. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Příčiny nehod a míra zavinění jsou předmětem šetření dopravní policie.