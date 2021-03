Verva si pojistila elitní zadáky, v Litvínově budou pokračovat Irving s Balinskisem

Vedení klubu uplatnilo opce na obránce Aarona Irvinga a Uvise Janise Balinskise. Oba zadáci se rozehráli ke skvělým výkonům a stali se oporami mužstva. Díky svým výkonům si vysloužili angažmá v černožlutém dresu i v následující sezóně.

„Jsme rádi, že oba hráči budou pokračovat v našich barvách. Jsou ve věku, kdy mohou udělat další progres ve své kariéře. Věřím, že navážou na své výkony a posunou mužstvo výkonnostně ještě výše,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Verva před sezónou přivedla obránce Aarona Irvinga ze švédského Örebra. Litvínovští trenéři si od něj slibovali především vyztužení obranných řad a zkvalitnění přesilových her. Kanadský zadák se v extralize po úvodní aklimatizaci vypracoval ke klíčovým hráčům mužstva. S dvanácti góly skončil na druhém místě v tabulce střelců základní části mezi všemi extraligovými obránci. „Je to hráč, který je v nejlepších letech. Sezóna byla ze začátku taková kostrbatá, co se týče týmu, ale i Aarona. V průběhu sezóny ale ukazoval, že je to hráč, který může být velmi platný. Má výbornou střelu a je dobrý do přesilových her. Postupem času se zlepšil ve všech činnostech a pro nás to byl jeden z klíčových zadáků,“ říká hlavní trenér týmu Vladimír Országh.

Čtyřiadvacetiletý lotyšský reprezentant Uvis Janis Balinskis vyztužil obranné řady Litvínova před letošní sezónou. Podobně jako jeho kanadský kolega se v extralize nejprve chvíli rozkoukával. V druhé polovině základní části se ale rozehrál k výborným výkonům. Jeho devízou je především podpora útoku a výborné čtení hry v přesilových hrách. Se sedmnácti body za pět branek a dvanáct asistencí se stal po základní časti třetím neproduktivnějším obráncem Vervy. „Je to jako přes kopírák s Aaronem. Uvis přišel z KHL a měli jsme od něj velká očekávání. Začátek také neměl moc dobrý, ale postupně se zlepšoval a stejně jako Aaron nakonec patřil k pilířům obrany. Výrazně pomáhal směrem dopředu a zapracoval i na defenzivě. Je pro nás velmi platný v přesilových hrách a společně s Janem Ščotkou a Aaronem patří mezi trojici našich nejlepších obránců,“ uzavírá Vladimír Országh.