Začíná 23. ročník soutěže Zlatý erb

Do 23. dubna 2021 lze podávat přihlášky do 23. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, městských částí a obcí Zlatý erb. Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Krajské kolo soutěže proběhne od dubna do června, finále celostátního kola se poté uskuteční stejně jako minulý rok na konferenci ISSS v Hradci Králové. Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.

„Soutěž Zlatý erb má pro dnešní moderní dobu obrovský význam. Technologie jsou stále vyspělejší, a lidé tudíž náročnější. Všichni se snažíme pracovat rychle a efektivně, s čímž nám samozřejmě pomáhá i proces elektronizace. Webové stránky, pokud možno na vysoké úrovni, by proto mělo mít každé město i obec. Zlatý erb dokazuje, že se tyto snaží lidem poskytnout co nejlepší servis. Byl bych moc rád, kdyby i letos města a obce z našeho kraje obsadily v celostátním kole soutěže přední příčky,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci o dosažení co nejlepšího výsledku v dané soutěžní kategorii. Webmasterům a provozovatelům poskytuje často také nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Již od krajských kol jsou ve hře také hodnotné ceny, diplomy, výměna zkušeností s kolegy i možné využívání příkladů dobré praxe nebo inspirace moderními trendy elektronické komunikace s občany.