Asistentky prevence kriminality nezahálí

Během prázdninových měsíců nehlídají asistentky prevence kriminalit Městské policie Litvínov u základních škol, jako je to během školního roku. Neznamená to ale, že zahálí. Během prázdnin se asistentky prevence kriminality zaměřují na dětská hřiště a parky v Litvínově. Tady je totiž v letních měsících živo. Dohlíží nejen na to, aby na hřištích nikdo nekouřil a nepil alkohol, ale také třeba na to, aby dětské atrakce nevyužívala mládež, pro kterou nejsou prvky určeny. Aby po hřištích nepobíhali psi a nepotloukaly se tu kriminálně závadové osoby. Pravidelně se asistentky prevence kriminality vydávají také do parku Nové Záluží. V sídlišti Janov se asistentky prevence kriminality snaží o to, aby děti, které během prázdniny zůstávají doma, trávily volný čas na místním hřišti. Připravují pro ně program a s dětmi si hrají. Odvádí je tak od vchodů do domů, kde hrající si děti hlučí a ruší sousedy.