Fanoušky hokeje odvezou na jezero Most 26. května prodloužené spoje MHD

FINÁLE JE TADY A ČEŠI HRAJÍ O ZLATO!

Na finálové utkání 26. května od 20:20 lze k přepravě k Jezeru Most využít autobusy MHD Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova:

Standardní spoj linky č. 16, který k Jezeru Most přijíždí dle jízdního řádu v 19:40.

Mimořádně k Jezeru Most prodlouží dopravní podnik tři spoje linky č. 30, které jinak končí na Nádraží a k Jezeru Most nejedou. Časy odjezdu z vybraných zastávek těchto spojů jsou uvedeny v grafice. Spoje v úseku Nádraží – Jezero Most staví na všech zastávkách.



Po skončení večerního finálového utkání lze k přepravě od Jezera Most využít posilový autobus (při velkém počtu cestujících bude kapacita posílena dalším autobusem), který pojede po trase linky č. 30 až do zastávky 1. ZŠ (bude zastavovat na všech zastávkách po trase).

Předpokládaný odjezd od Jezera Most je ve 23:00. V případě prodloužení utkání autobus počká na jeho konec.



Zápas o bronzové medaile od 15:20

Na začátek odpoledního utkání o třetí místo lze k přepravě k Jezeru Most využít standardní spoje linek č. 16 a 30 dle jízdního řádu. Stejné standardní spoje lze využít i po skončení zápasu.