Kandidáti Nového severu: Budeme apelovat na vládu, aby dávala kraji více peněz

Nový sever (volební číslo 60) soudí, že peněz od státu pro Ústecký kraj je málo. Region je přitom pro republiku nepostradatelný – svojí energetikou, průmyslem, těžbou surovin. To vše se odráží v životním prostředí a sociální skladbě obyvatel. Protože finanční tok od státu je nedostatečný, stanovil si Nový sever jako jednu z volebních priorit úkol tuto situaci řešit. Kandidátů do krajského zastupitelstva jsme se proto zeptali: Jak chcete získat více peněz od státu pro Ústecký kraj?

ING. LUBOŠ PITÍN, MOST (na kandidátce 2. místo, po dvě volební období byl v Mostě náměstkem primátora, nyní je sportovním a komerčním manažerem) – Je nutné dosáhnout toho, aby stát nespotřebovával peníze vybrané na daních pouze na svůj provoz. Peníze, které občané posílají státu, se musejí vrátit v podobě služeb, které pro občany kraje zajišťují. Cesta vede přes změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Kraj má zákonodárnou iniciativu a jako první článek je schopen se těmito věcmi zabývat a něčeho dosáhnout. Stát spotřebovává více a více peněz. A to je chyba. Od začátku tohoto roku navýšil počet svých úředníků o tisíce, pro ně potřebuje více peněz, které chybějí v krajích.

ING. HANA ŽIHLOVÁ, LITVÍNOV (na kandidátce 6. místo, podnikatelka, zastupitelka) – Společně s kolegy z Nového severu mám obrovskou chuť se poprat s neuvěřitelnou arogancí vlády směrem k Ústeckému kraji. Co jde v kraji Moravskoslezském, který dokázal vyburcovat vládu k řešení jeho problémů, to – bohužel – nejde v Ústeckém kraji. Musíme se naučit táhnout za jeden provaz. Jednotný tlak přiměje vládu k pozitivním činům ve vztahu k našemu kraji. Ten potřebuje peníze – moc peněz. Takové činy vlády jako je její rozhodnutí o neprolomení limitů na velkolomu ČSA, sem peníze nepřinesou. Navíc je to krátkozraké řešení, které nás bude stát několik miliard. Je zapotřebí, aby odvážní a zdravě myslící krajští zastupitelé tvrdě prosazovali jednání s vládou o podpoře Ústeckého kraje. Vláda nemůže nechat koupat města a obce v problémech, které nezpůsobily. Pomoc státu je nutná.