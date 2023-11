Mezinárodní cena vévody z Edinburghu si našla cestu do našeho kraje

Na krajském úřadě proběhlo setkání DofE pro Ústecký kraj. Zúčastnili se jej vedoucí, ředitelé zapojených škol, dobrovolnické organizace, zástupci DofE a Ústeckého kraje, ale také další osobnosti, které zajímá neformální vzdělávání. Hlavní náplní bylo předávání zkušeností, sdílení dobré praxe a také ocenění nejinspirativnějších „dofáků“ kraje. Těm společně poděkovali a předali ocenění hejtman Jan Schiller a radní Jindra Zalabáková.

„DofE si našlo cestu i do našeho kraje a rok od roku se dofákem stává více a více mladých lidí. Jsem velmi ráda, že DofE Ústecký kraj podporuje. Je to přínosná aktivita,“ uvedla během úvodní řeči radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládež a sport Jindra Zalabáková.

Cílem setkání byla nejen výměna zkušeností a síťování mezi učiteli (vedoucími DofE), řediteli škol zapojených do programu DofE, zástupci programu DofE i Ústeckého kraje, ale také ocenění nejinspirativnějších dofáků našeho regionu. Jsou jimi Zdeňka Neubauerová z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem (oceněna za dlouhodobou práci pro DofE, zejména organizaci Dne dobra), Marek Winter z Gymnázia Rumburk (oceněn za podporu expedic a dlouholetou práci pro DofE), Dagmar Pike a Kateřina Appellová z Gymnázia Teplice (oceněny za realizaci předmětu DofE).

„Moc vám všem děkuji za práci, kterou odvádíte na DofE v rámci našeho regionu. Velmi si toho vážíme. Doufám, že v ní budete pokračovat a že se do DofE zapojí také další školy. Velké poděkování patří také řediteli DofE Tomáši Vokáčovi a regionální manažerce Evě Benešové, kteří mají zásluhu na úspěchu tohoto programu u nás v kraji,“ ocenil hejtman Jan Schiller osobnosti DofE.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh´s Award neboli DofE) je prestižní vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a středními školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času. Pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do osvědčeného programu, který založil princ Philip, vévoda z Edinburghu. Spočívá v tom, že se mladí lidé ve věku od 14 do 24 let alespoň 1 hodinu týdně věnují aktivitám ze tří oblastí (pohyb, dovednost a dobrovolnictví). U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvují týmovou expedici v přírodě. Délka trvání programu záleží na tom, kterou úroveň si účastníci programu zvolí. Na výběr je bronzová, stříbrná a zlatá.