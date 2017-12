Na pomoc rodině, jíž požár zcela zničil byt, vyhlásí město veřejnou sbírku

Ničivý požár zasáhl v noci z pátku na sobotu jeden z bytů v panelovém domě v ulici M. Gorkého v Mostě. Byt, v němž oheň vypukl, byl kompletně zničen. Město Most proto vyhlašuje veřejnou sbírku.

„Rozhodli jsme se rodině, u níž vypukl požár, pomoci. Díky příbuzným mají zajištěno náhradní ubytován a také materiální vybavení, ale bude třeba znovu vybavit byt, který byl ohněm kompletně zničen. Operativně jsem proto svolal radu města, abychom schválili vyhlášení veřejné sbírky a rozhodli o poskytnutí finančního daru. O urychlené povolení uspořádat veřejnou sbírku jsem také požádal hejtmana Oldřicha Bubeníčka,“ sdělil primátor Mostu Jan Paparega

Do veřejné sbírky bude možné přispět bezhotovostně na účet „veřejná sbírka města Most“ až do 10. ledna 2018. Kdo chce přispět hotově, bude moci do kasičky, která bude instalována do stánku na Vánočních trzích ve dnech středa 20. až pátek 22. prosince. Dárce, který bude požadovat doklad o svém hotovostním finančním příspěvku, může peníze složit v pokladně Magistrátu města Mostu, učinit tak může ale pouze v úřední hodiny.

Noční zásah při požáru byl profesionální a účastnily se ho všechny složky integrovaného záchranného systému včetně dobrovolných hasičů a městské policie. „Rád bych všem za jejich profesionální přístup poděkoval a to nejen jménem vedení města, ale i za občany, kterých se tato nepříjemnost týkala,“ dodal primátor.