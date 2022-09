Nová budova Fakulty zdravotnických studií UJEP je příkladem profesionálního propojení teorie s praxí

Dva roky a tři měsíce trvala výstavba výukového objektu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zaměřeného na výchovu nových mediků. Z důvodu přímého propojení teorie s praxí je objekt umístěn přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Novou budovu fakulty slavnostně otevřel, společně s dalšími významnými hosty, také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Jen spojovací chodba bude dělit studenty od pracovníků nemocnice – i to je unikum supermoderní stavby za bezmála 437 milionů korun (dalších 39 milionů korun stálo vybavení). Od nového akademického roku se zde budou vzdělávat studenti zdravotnických oborů na té nejvyšší úrovni. „Líbí se mi jedinečné napasování studijního komplexu do nemocničního areálu. Navíc budou mít studenti k dispozici opravdu to nejmodernější vybavení,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Fakulta má pět podlaží, z toho jedno částečně podzemní a čtyři nadzemní. V nové budově se nachází kromě učeben, laboratoří také dvě simulační centra, ve kterých mohou studenti, odděleni skleněnou stěnou, sledovat různé druhy vyšetření a zacházení s pacientem a přitom se vzájemně neruší. Je zde i multifunkční přednášková aula s kapacitou 326 míst a dva menší přednáškové sály.

Při příležitosti otevření nového sídla fakulty a zároveň jako oslava 10. výročí založení fakulty, se v aule FZS uskutečnilo zasedání Vědecké rady FZS UJEP, kde byl oceněn pamětním listem za významný podíl na rozvoji fakulty také hejtman Jan Schiller.

Fakulta zdravotnických studií je v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející fakultou UJEP. „Úspěšné akreditace nových studijních programů v posledních sedmi letech se odrazily v enormním nárůstu počtu našich studujících. Od nového akademického roku budeme vzdělávat na 1 100 studentů,“ konkretizoval děkan FZS UJEP Zdeněk Havel