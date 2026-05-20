Výjezdy seniorů v rikše budou pokračovat

Už pět let funguje projekt Cykloterapie u jezera Most aneb Nová energie pro seniory, který pořádá Městská správa v Mostě. Jízda rikšou stoupá na oblíbenosti, MSSS v ní bude pokračovat.
Projekt začal díky podpoře Nadace ČEZ, která umožnila pořízení dvou speciálních rikš. „Cykloterapie představuje dobrovolnou, neplacenou službu určenou seniorům a osobám se zdravotním omezením, kterým přináší možnost znovu se aktivně zapojit do života mimo zařízení. Proškolení pracovníci vyrážejí s klienty na rikšách zejména na okruh kolem oblíbeného jezera Most,“ popisuje aktivitu ředitel MSSS Most Luboš Trojna. Na jízdy se vydávají dokonce i klienti dlouhodobě upoutaní na lůžko, pro které by byl podobný zážitek jinak nedostupný.
„Cykloterapie umožňuje seniorům prožívat obyčejné, a přitom vzácné chvíle – projížďky kolem jezera, zastavení na známých místech nebo tiché vnímání krajiny. Pro mnohé mají tyto jízdy i hluboký osobní rozměr – vracejí se ve vzpomínkách do míst spojených s jejich životem a sdílejí své příběhy,“ dodává ředitel.
Podle vedoucího projektu Petra Jílka klienti znovu objevují svobodu pohybu, vítr ve vlasech a radost ze společných okamžiků. „To, že dokážeme vyvézt ven i osoby trvale upoutané na lůžko, potvrzuje, že i v sociálních službách lze posouvat hranice možného,“ říká Petr Jílek.
Cyklotým se skládá z příslušníků Policie ČR a Městské policie Most. Partnery projektu jsou dlouhodobě Nadace ČEZ a město Most.