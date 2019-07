Z Fondu Ústeckého kraje podpořili Most i autodrom

Krajští zastupitelé schválili na posledním jednání 1 173 550 Kč na neinvestiční dotace a 148 500 Kč na investiční dotace. Mimo jiné 100 tisíc korun pro město Most na konání Mosteckých slavností 2019 a pro Autodrom Most 500 tisíc korun na projekt Bezpečná cesta do školy v Ústeckém kraji. Cílem projektu Bezpečná cesta do školy navazuje na stejnojmenný projekt z minulých let. Zaměřuje se především na děti z prvních tříd. Součástí projektu je i předání balíčku s předměty prevence včetně reflexních prvků. Každý prvňáček v Ústeckým kraji dostane ten svůj.