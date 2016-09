Základní škola ve Svážné se chlubí unikátním geoparkem

Nový, krásný geopark vyrostl v zahradě 1. základní školy v Mostě (pod nemocnicí). Na jeho vybudování poskytla škole finanční prostředky Vršanská uhelná a to v rámci projektu Chytrých hlav.

Využívat ho mohou nejen žáci a učitelé školy, ale i veřejnost a žáci okolních škol.

Geopark zahrnuje ukázky geologických přírodnin z období prvohor, druhohor, třetihor až po čtvrtohory. Jde o naučnou „stezku“, kde je k vidění mnoho zajímavých a jedinečných exponátů. Geopark byl slavnostně předán do užívání tento týden. „Geopark jakožto součást arboreta jsme mohli vybudovat díky finančnímu příspěvku Vršanské uhelné, protože jsme jako škola v rámci Chytrých hlav obdrželi na jeho vybudování částku 300 tisíc korun,“ uvedla při slavnostním otevření geoparku ředitelka školy Jana Nachtigalová a poděkovala donátorům, ale také učitelkám Ivaně Strnadové a Iloně Korandové, autorkám projektu. „Děkuji také panu Machovi z bílinské přírodovědné společnosti, který pro nás tyto nádherné exponáty našel a přivezl nám je,“ dodala ředitelka školy s tím, že geopark je určen i pro veřejnost. Ti, kdo sem přijdou, dostanou k dispozici studijní materiál a mohou zde zkoumat jednotlivé exponáty a s geologickým kladívkem si mohou zahrát na geology.

„Snažili jsme se tímto finančním obnosem přispět na něco, co škola považuje za prospěšné jak pro žáky, tak i pro pedagogy a pochopitelně jsme podpořili to, co má trvalejší hodnotu. Doufáme, že sem najdou cestu jak školáci, tak i jejich rodiče a další veřejnost,“ uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. „Myšlenka se stala skutečností, i když uplynulo několik let. Školy se mají otevírat veřejnosti a toto je krok, kdy se toto může realizovat,“ uvedla Ivana Strnadová z 1. ZŠ a ještě podotkla: „Geopark by měl sloužit k tomu, aby se tu děti seznámily s nebližší geologickou stavbou, kterou tady máme, tedy s Krušnými horami a Českým středohořím. Měly by znát věci, které jsou důležité i z hlediska národního hospodářství, jako je uhlí apod. V expozici je vše od prvohor až po čtvrtohory, i když ve čtvrtohorách nebyly zkameněliny, takže tu jsou ukázky štěrku, písku apod.“