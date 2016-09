Hlavy krušnohorských měst a obcí jednaly o příležitostech pro mladé

O dvou projektech, které zvyšují šanci mladých lidí na práci, jednali na poslední schůzi starostové Svazku obcí v regionu Krušných hor. Na programu bylo také navyšování členských příspěvků a představení projektu baterií na solární energii do škol.

Předseda řídicího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a krajský radní Martin Klika představil starostům projekt Transfer. „Je určen pro mladé lidi do 29 let. Jediné dvě další podmínky jsou, že nesmí být v pracovním procesu nebo ve škole. Projekt je určen také pro mladé lidi, kteří se potýkali s různými druhy závislostí, mají nedokončené vzdělání. Proto jsou partnery neziskové společnosti, které dokážou s takovými lidmi pracovat, kontaktovat je a motivovat. Do projektu ale mohou samozřejmě vstoupit i mladí lidé bez praxe po ukončení studia, ženy po mateřské dovolené. V projektu získají motivaci k další práci, osobní diagnostiku, mohou se rekvalifikovat nebo získat dotované pracovní místo. A to je příležitost také pro obce. Zaměstnejte mladé lidi z vašich obcí a využijte příspěvku 20 800 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. Projekt pomůže jak mladým lidem bez práce, tak i obcím a samozřejmě i dalším zaměstnavatelům,“ oslovil starosty krajský radní. Druhý projekt představila Dagmar Prošková, zástupce Střední školy Educhem. „Projekt se zaměřuje výhradně na lidi s nízkou kvalifikací bez rozdílu pohlaví a věku. Lidé v projektu mohou získat rekvalifikace i podporovaná pracovní místa. Opět je to příležitost pro menší obce, které by mohly využít příspěvek z projektu na zaměstnání lidí například při údržbě a úklidu v obci. Příspěvek je vyšší, než nabízí v současné době Úřad práce ČR na veřejně prospěšné práce. Projekt je určen výhradně pro lidi z obcí sdružených v SORKH,“ uvedla Dagmar Prošková. Aktivitu Ústeckého kraje v oblasti zaměstnanosti ocenil starosta Meziboří Petr Červenka: „Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje udělal velký kus práce. Krajskému radnímu Klikovi patří poděkování za aktivitu, bez níž by peníze pro nezaměstnané v Ústeckém kraji nebyly. Připomínám, že se zasadil také o navýšení rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce ČR.“

Starostové v dalším bodě programu schválili navýšení členského příspěvku na 4 Kč za jednoho obyvatele. Dále se seznámili s projektem SMAR ENERGY SCHOOL, který představil Ludovít Hamaš ze společnosti EMEL. Nabídka se týkala výhradně obcí, které jsou zřizovateli základních škol. Jedná se o baterie na solární energii, které jsou schopné uschovat energii získanou ze solárních panelů během dne a uvolňovat ji v době, kdy slunce nesvítí. „V České republice by se jednalo o pilotní projekt. Pro školy by to znamenalo úsporu na energiích. Naše baterie jsou navíc unikátní. Jsou netoxické a nevýbušné, proto jsou vhodné na umístění do škol,“ uvedl Ludovít Hamaš. Projekt zaujal starostku Litvínova Kamilu Bláhovu i starostu Horního Jiřetína Vladimíra Buřta. Oba ale měli výhrady a hlavně řadu otázek. „Je to dobrá myšlenka, ale chybí nám detaily. Jaká je finanční náročnost projektu pro obce, zda odpovídá platné české legislativě, jaké je technické řešení. Jaké jsou rozměry takové baterie, aby se nám do škol vůbec vešla. Jaká je rychlost nasazení uchované energie. Pokud nebudeme mít odpovědi na všechny otázky, nemůžeme předložit návrh ani radě ani zastupitelům,“ upozornila Kamila Bláhová. Starostové se proto shodli, že zástupci firmy EMEL osloví energetika z Litvínova, se kterým si všechny zejména technické nejasnosti projektu upřesní.