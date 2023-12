Doprava Ústeckého kraje rozšířila nabídku výletních vlaků během Vánoc. Bude v provozu i linka T4 z Litoměřic a Lovosic do Chotiměře. Pojede od 23. do 26. prosince a znovu od 30. prosince do 1. ledna. Čtyři páry spojů vyjíždějí z Litoměřic v 9:14, 11:14, 13:14 a 15:14. Poslední spoj z Chotiměře odjíždí se soumrakem, v 16:08.