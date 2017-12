Bioodpad se sváží v Mostě i v prosinci

Aby občané mohli celoročně separovat z komunálního odpadu odpad biologicky rozložitelný (skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, květiny…..) bylo rozhodnuto o pokračování svozu i v zimním období.

Den svozu (pondělí – pátek) pro jednotlivé lokality zůstane zachován.

Svoz bude prováděn pouze 1x měsíčně.

Termíny svozu:

Prosinec 2017 – 51. týden (od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017)

Leden 2018 – 3. týden (od 15. 1. 2018 do 19. 1. 2018)

Únor 2018 – 7. týden (od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018)

Březen 2018 – 11. týden (od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018)