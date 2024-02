Blíží se hnízdění sokolů. ORLEN Unipetrol pro sokoly připravil pět hnízdních budek

Zima ještě zdaleka neskončila, ale již se blíží doba, kdy se sokoli stěhovaví opět slétnou ke svým hnízdištím, aby přivedli na svět novou generaci. ORLEN Unipetrol ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife i letos připravil celkem pět hnízdních budek. Dvě na komínech teplárny a etylenové jednotky v litvínovském výrobním areálu, jednu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích a Pardubicích. V loňském roce sokoli vyvedli osm mláďat. V Litvínově i Kralupech se podařilo vyvést hned čtyři nové přírůstky tohoto kriticky ohroženého dravce. Přípravy na hnízdní sezonu jsou hotové a diváci se mohou i letos těšit na možnost sledování rodinných etud při výchově sokolích mláďat na tematické stránce starameseosokoly.cz.

Hnízdní budky se na své pravidelné sokolí obyvatele připravují každoročně před příletem sokolích rodičů. Na ochoz komínu před jejich zahnízděním vylézá ornitolog, který budku vyčistí a připraví půdu pro spokojené sokolí bydlení v dalším roce. Sokoli preferují domov s dobrým výhledem do krajiny, proto se jejich budky nachází ve výšce dosahující až sta metrů. S takovým rozhledem pak mohou svým ostrým zrakem vidět potravu a užívat si nerušený klid pro výchovu mladých. Z tohoto důvodu si sokoli průmyslové areály čím dál častěji vybírají jako svá útočiště.

Díky pečlivým záznamům ornitologů je možné sledovat, kde se sokoli vylíhlí na komínech ORLEN Unipetrolu po svém výletu do světa nakonec usadili, a také s kým. Díky těmto záznamům je tak např. známé, že sameček okroužkovaný v Záluží u Litvínova v roce 2020 hnízdil v loňském i předloňském roce s německou samicí na teplárně v Trmicích. Naopak za hledáním německých samic se vydal litvínovský samec vylíhnutý v roce 2016. Zajímavostí je, že samice vylíhnuté v areálu ORLEN Unipetrolu zřejmě vylétly dále do světa a hnízdí daleko od své domovské krajiny, protože údaje o nich ze sousedních oblastí známé nejsou. To vše mohou ornitologové sledovat díky nasazení identifikačních kroužků, které sokolům slouží jako jejich „občanský průkaz“.

Po té, co si mladí dravci vyzkouší své první pokusy létání, které je možné sledovat přes online stream v období na konci května, se vydávají na zkušenou do světa. Během dvou až tří let si nachází vlastní teritorium, ve kterém se dokáží uživit a přivést na svět další generaci tohoto kriticky ohroženého ptačího druhu. Sokol stěhovavý může žít až 20 let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život.