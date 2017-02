Boom znovu pomohl dětské onkologii v Masaryčce

Onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice obdrželo výtěžek z 26. vánočního charitativního koncertu. Šek v hodnotě 50 tisíc korun stejně jako v předchozích letech tak může putovat ve prospěch ústeckého onkologického oddělení V Podhájí.

Výtěžek věnovali onkologickému oddělení členové kapely The Boom. Kapela i s tímto výtěžkem věnovala oddělení celkem už 256 800 Kč. „Jsme vděčni všem dárcům, díky kterým můžeme zlepšovat komfort našich pacientů, o to více si vážíme, když se rozhodnou poskytnout dar nejen velké firmy, ale i soukromé osoby, které se navíc angažují dlouhodobě,“ poděkovala za finanční dar členům kapely The Boom Eva Urbanová z tiskového oddělení Krajské zdravotní. Získané finanční prostředky se stejně jako v minulých letech použijí na dovybavení onkologického pavilonu, který v nedávné době prošel rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních prostor a nyní ho čeká rekonstrukce prostor venkovních včetně nové zateplené fasády s novými okny. „Peníze získávané z vánočních charitativních koncertů kapely The Boom nám pomáhají ke zlepšování prostředí na našich stanicích, což má pozitivní vliv na léčbu hospitalizovaných pacientů,“ dodala vrchní sestra oddělení Jana Švandová.

Členové kapely The Boom v minulosti rovněž navštívili ústecké onkologické oddělení, kde si prohlédli nově zrekonstruované prostory jednotlivých stanic. „Na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak se výrazně změnilo prostředí, ve kterém tráví čas onkologicky nemocní pacienti, a jsem moc rád, že jim můžeme pomoci, za což velice děkuji i mým kolegům,“ uvedl frontman kapely Pavel Nepivoda.