ČERNÉ ANDĚLY čeká 18. května nejdůležitější zápas sezóny o titul českého mistra

Už jen dny zbývají do sobotního druhého finálového střetnutí mezi Černými anděly a Kynžvartem, ve kterém se rozhodne o tom, kdo získá letošní titul českého mistra. První vzájemné měření sil na palubovce Kynžvartu vyšlo lépe mosteckému týmu, který si ze západu Čech odvezl vítězství 25:20.

Druhé finálové utkání mezi DHK Baník Most a Házenou Kynžvart startuje v sobotu 18. května od 17:00 hodin v mostecké sportovní hale. Tak přijďte fandit Černým andělům!

„Připravujeme se naprosto stejně, jako na každého jiného soupeře v play off. Dodržujeme stejný tréninkový model jako u předešlých zápasů, včetně tréninkových jednotek. Nyní se ale zaměřujeme hlavně na taktické záležitosti a poučení z toho, co se nám minule nepovedlo a co bychom chtěli v sobotu udělat lépe. Něco jsem viděl už na hřišti přímo v zápase, něco analyzoval i následně u videa a teď to rozebíráme s hráčkami, ale jsou to už víceméně taktické záležitosti. V tuto chvíli už se toho moc nového udělat nedá, jde hlavně o to, udržet náladu v týmu, abychom do zápasu šli s plným nasazením a koncentrovaní. Nesmíme se nechat uspat výsledkem z Kynžvartu, kde se nám zápas podařilo strhnout na svou stranu v posledních minutách. Kynžvart je velice kvalitní tým, který bude šedesát minut běhat, stejně jako tomu bylo v předchozím utkání,“ naznačil trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

Roli ve druhém finálovém zápase bude určitě hrát i domácí prostředí, mostecká sportovní hala je známá svou skvělou atmosférou, kterou zdejší diváci dokážou hráčkám připravit. „Už u soupeře nám diváci z obou táborů připravili skvělou kulisu a věřím, že stejné to bude i v tomto utkání. Jsem za to rád, protože pro hráčky je to pěkná odměna za celou sezonu,“ doplnil trenér.

Ve vítězné sestavě Černých andělů by podle trenéra nemělo dojít k žádným zásadním změnám, ale konkrétní soupiska na druhé finálové střetnutí se bude tvořit až na konci týdne.