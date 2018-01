Černí andělé versus norský Larvik dnes ve sportovní hale

Už za několik hodin (v sobotu 13. ledna od 18 hodin) se odehraje zápas v rámci dalšího kola evropského Poháru EHF mezi Černými anděly a norský Larvikem. Týmem, jehož jméno je v tomto sportu skutečným pojmem. „Larvik je tým, který má za sebou ty největší úspěchy, včetně vítězství v Lize mistrů. V pohárových soutěžích se každý rok pohybuje velmi vysoko, jedná se o ohromně kvalitní tým,“ popsal sobotního soupeře trenér Černých andělů Peter Dávid. Ale mostecké házenkářky udělají všechno pro to, aby byly slavnějšímu protivníkovi zdatným soupeřem. Že dokážou bez problémů konkurovat a dokonce i zaskočit favorizovaného soupeře, prokázali Černí andělé už v prvním utkání jarní části evropského poháru ve Švédsku, který nakonec smolně prohráli o jedinou branku.

„Norská hra je založená na neskutečném pohybu a tahu na bránu. Bude to náročný zápas a určitě si všichni hodně zaběháme,“ doplnil trenér s tím, že se dá čekat velmi rychlá a dynamická házená, která se fanouškům bude určitě líbit. A Černí andělé chtějí udělat maximum pro to, aby se před domácím publikem předvedli v tom nejlepším světle.

Zápas s Larvikem začíná v mostecké sportovní hale v sobotu 13. ledna od 18:00 hodin.