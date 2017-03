Cestovní ruch má „pod křídly“ ředitel autodromu

Novým předsedou Odborné sekce cestovní ruch při Okresní hospodářské komoře Most se stal ředitel mosteckého autodromu Jiří Volovecký.

„Chceme autodrom co nejvíce otevřít veřejnosti i z jiných regionů. Mostecko má turistům co nabídnout, je tu řada krásných míst. Autodrom má k cestovnímu ruchu velmi blízko. Pokud se spojí aktéři v cestovním ruchu, členové Okresní hospodářské komory Most, můžeme společně pro rozvoj cestovního ruchu na Mostecku hodně udělat,“ říká nový předseda sekce Jiří Volovecký. Prvním společným počinem sekce by měla být spolupráce na elektronickém magazínu zábavy v Krušných horách, který vydává Destinační agentura Krušné hory. Na obsahové náplni magazínu by se měli nadále podílet i členové Odborné sekce cestovní ruch OHK Most. „Pokud se chceme spojit a dosáhnout toho, aby naše snaha o rozvoj cestovního ruchu na Mostecku měla úspěch a větší váhu, je nutné aktivity koordinovat. To není možné bez pravidelné komunikace členů sekce,“ uvedl dále Jiří Volovecký a navrhl pravidelná společná setkávání členů sekce. Další by se mělo konat už v dubnu.