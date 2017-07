Chcete se stát hvězdou pořadu PROSTŘENO? Hlaste se!

Produkce pořadu Prostřeno vyhlašuje konkurz do oblíbené gastronomické šou. Kdo má odvahu a smysl pro hru, má jedinečnou možnost se do pořadu přihlásit. Od 31. 7. do 4.8. 2017 volejte na tel. 775 075 387. Přihlaste sami sebe, nebo své známé, příbuzné a kamarády, kteří umí vařit, nebo si to alespoň myslí.

Smíchejte pět různých lidí z odlišných poměrů, přidejte nápadité menu, protřepejte příjemnou konverzací a dochuťte pozváním k sobě domů. Pokud všichni hosté vaši snahu ocení, stali jste se hostitelem týdne! Kdo pořádal někdy pohoštění pro větší skupinu lidí, ví, že zvládnout péči o hosty se vším všudy je náročný úkol hodný ostříleného profesionála. V zábavném pořadu se jej nezalekli domácí mistři vařečky ze všech koutů republiky.

Pětice amatérských kuchařů, milovníků dobrého jídla a pití, během jednoho týdne postupně předvede, jak si představuje perfektní večeři včetně zábavy pro hosty, kteří se dříve neznali. Zdali pro ně bude „domácí hřiště“ výhodou, nebo naopak, ohodnotí pozvaní hosté pokaždé bodovým skóre. Ve hře je 60 tisíc korun pro nejlepšího z nich a titul hostitel týdne! Nahlédněte do soukromí obyčejných lidí, možná i vlastních sousedů…