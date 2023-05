Městská knihovna Litvínov hledá dobrovolníky, kteří pomohou v pondělí 15. 5. od 14 do 18 hodin natřít 250 prken.

S sebou si vezměte oblečení, co si můžete ušpinit, dobrou náladu a odhodlání to těm prknům natřít. K osvěžení voda ochucená skvělou domácí meduňkou.

Prkna poslouží na vytvoření vyvýšených záhonů pro Litvínovskou komunitní zahrádku u knihovny. Podpořeno z Fondu Kaufland „Už to roste, už to klíčí“, ve spolupráci s Nadací Via.