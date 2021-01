Čtyři motoristé havarovali pod vlivem alkoholu, dva poškodili kruhák

Vyšetřovatelé mostecké policie obvinili tři muže a jednu ženu z přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. Všichni měli řídit osobní vozidla pod vlivem alkoholu a způsobili navíc hmotné škody.

Mostečan ve věku 26 let po požití alkoholu měl v Mostě řídit ulicí Budovatelů osobní vůz. Při řízení dostal na vozovce smyk a vyjel mimo komunikaci. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,2 promile alkoholu. Koncentrace etanolu v krvi byla prokázána i rozborem odebrané krve.

Starší řidič z Mostu měl v ulici Pod Lajsníkem v pozdě nočních hodinách havarovat, když vjel do středu kruhového objezdu, kde nárazem poškodil zídku i vozidlo. Na místě se podrobil dechovým zkouškám s výsledkem 1,2 promile alkoholu v dechu. Hmotná škoda dosáhla částky 30 tisíc korun.

Třetí Mostečan měl bourat v nočních hodinách v ulici, odkud vyjížděl od levé strany pozemní komunikace, a při tom narazil do zadní části před ním zaparkovaného auta. Následně pokračoval v jízdě a cestou měl ještě poškodit stojící škodovku. Na místě byl přistižen hlídkou policie. Dechová zkouška ukázala na hodnotu 2,6 promile alkoholu. Celková škoda byla odhadnuta na částku 35 tisíc korun.

Mladá motoristka havarovala u obce Vtelno, kde narazila do středové části kruhového objezdu, který poškodila. I u ní byla provedena dechová zkouška, která vyšla opakovaně s výsledkem přes jedno promile. Navíc má vyslovený platný zákaz řízení všech morových vozidel. Škodu policie vyčíslila na 20 tisíc korun.