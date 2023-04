Dárci krve se mohou v Masaryčce objednat on-line

Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem spouští online objednávací systém pro dárce krve z Ústí nad Labem. Dárci krve z Teplic se mohou online objednávat už od března, dárci plazmy od začátku letošního roku.

„Naší snahou bylo konečně nabídnout dárcům moderní a aktivní způsob objednávání k odběrům, kdy má dárce objednávku ve své režii. Dosavadní způsob zvaní dárců znamená spíše vybídku pro dárce, avšak s velkou nejistotou, zda se dárce skutečně k odběru dostaví,“ vysvětluje smysl nového systému primář transfuzního oddělení v ústecké Masarykově nemocnici Jiří Masopust.

Dalším benefitem pro dárce by mělo být zkrácení čekací doby, samozřejmě za předpokladu, že budou dodržovat daný čas pozvání. Čas objednání je pro dárce časem příchodu na oddělení. Díky online objednávacímu systému bude také možné snáze regulovat zastoupení krevních skupin.

„Objednávací systém Tempus postupně otevíráme pro jednotlivé spádové oblasti a typy odběrů. Dárci plazmy se objednávají k odběrům od začátku tohoto roku a dárci krve v Teplicích od 1. března. V současnosti systém otevíráme pro dárce krve v oblasti Ústí nad Labem, a od 1. září pak pro dárce z okresu Litoměřice,“ dodává primář Masopust.

Registrovaným dárcům transfuzní oddělení posílá heslo do systému e-mailem či prostřednictvím SMS. Dorazit by mělo nejpozději v průběhu května. Přihlašovací jméno je ID dárce, které dárci naleznou na Legitimaci dárce krve hned pod rodným číslem. Bez objednání v objednávkovém systému Tempus nebude dárce odebrán. Ti, kteří se nemohou objednávat online, se budou moci nadále objednat telefonicky na číslech 477 113 468 a 477 113 437, případně e-mailem na adrese UL_darci@kzcr.eu. Pracovnice evidence je do systému Tempus zapíše.