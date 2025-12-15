Darujte zážitek na plný plyn!

Letos připravil Autodrom Most nejen tradiční adventní slevy až 20 % na univerzální poukaz, ale také speciální dárkové balíčky, které si můžete sestavit podle svých představ – a to už od 150 Kč! Vyberte si, čím chcete své blízké potěšit – od vstupenek na závody až po stylové doplňky z Autodromu Most. Jako bonus vám dárkové balení rádi připraví tak, aby byl váš dárek opravdu jedinečný. Dárky od Autodromu Most potěší každého – od fanoušků a motoristických začátečníků až po zkušené závodníky.
Pouze do 21. prosince můžete zakoupit VIP vstupenky na WorldSBK 2026 se slevou 20 % pomocí slevového kódu WSBKVANOCE20
Slevový kód zadejte při nákupu vstupenek v košíku do sekce „Vyberte si slevu“. Sleva platí pouze na VIP vstupenky pro dospělé.
Kalendář adventních slev na univerzální poukaz
- 1. – 7. prosince, sleva 20 %
- 8. – 14. prosince, sleva 15 %
- 15. – 21. prosince, sleva 10 %
- 22. – 24. prosince, sleva 5 %
Dárkový univerzální poukaz
V nabídce nechybí ani Unipoukaz, který pokrývá 7 různých kurzů – obdarovaný si vybere sám ten, který mu nejlépe vyhovuje.
Unipoukaz – univerzální varianta bez nutnosti volby kurzu předem. Běžná cena 4 970 Kč, nyní s 10% slevou 4 472 Kč.
Obsahuje 1 kurz z nabídky:
- Kurz bezpečné jízdy– Celodenní škola smyku pro řidiče automobilu.
- Kurz Fun – škola smyku plná praktických jízd, které Vám ukážou limity vozu i řidiče zábavnou formou
- Kurz bezpečné jízdy pro pokročilé – pro ty, kteří chtějí své dovednosti. posunout ještě dál.
- For Ladies – kurz šitý na míru ženám za volantem.
- For Teen – ideální dárek pro mladé řidiče.
- For Moto Standard – kurz pro všechny milovníky motorek.
- Kurz sportovní jízdy – auto – celodenní kurz s jízdou na závodní dráze mosteckého okruhu.
Unipoukaz najdete na www.autodrom-most.cz
Varianty doručení:
- Elektronický poukaz – doručený e-mailem, který si můžete jednoduše vytisknout z pohodlí domova.
- Tištěný poukaz ve vánočním balení v rámci akce „Balíčky na míru“ – doručený prostřednictvím Zásilkovny nebo České pošty. Pokud si objednáte unipoukaz jako součást balíčku na míru, obdržíte jej v tištěné podobě přímo uvnitř balíčku i elektornicky prostřednictvím emailu.
Všechny poukazy mají platnost 12 měsíců!
NOVINKA 2025 – Dárkové balíčky na míru
Sestavte si vlastní vánoční balíček, který potěší každého fanouška ZDE.
Zvolte si obsah podle svého vkusu – například:
- Vstupenky na Superbike World Championship (15.–17. 5. 2026)
- Hrneček, přívěsek, nebo jiný stylový suvenýr z okruhu
- Předměty z vánoční kolekce Autodrom Most
- Limitovaná edice hodinek Bohematic Autodrom Most
A my vám vše zabalíme do dárkového balení limitované edice připraveného rovnou pod stromeček. Pokud chcete, můžete si zvolit také variantu bez dárkového balení.
Do balíčku je možné vybrat naše produkty včetně poukazů.
Doručení pod stromeček garantujeme pro objednávky uskutečněné do půlnoci 18. 12. 2025 s doručením přes Zásilkovnu.