Děti z klubu Jaklík volily prezidenta

V loňském roce se preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová zaměřila na vandalství a sprejerství u dětí a mládeže, děti také učila, jaká nebezpečí na ně ve městě číhají. Letos chce zvýšit povědomí dětí o občansko společenské odpovědnosti.

Jaký byl loňský rok z pohledu preventistky?

V loňském roce se mi výborně spolupracovalo se školami a hlavně s rodiči dětí, kteří sami dávali podněty pro oblast prevence kriminality. Věnovali jsme se tak například tomu, jaká nebezpečí mohou na děti ve městě číhat. Mluvili jsme o přechodech, dětských hřištích, ulicích, ale hlavně o prázdných vybydlených domech, které děti hlavně v Janově lákají k průzkumu. Do takových objektů děti lezou i přes překážky a zábrany. Nejen, že se dopouští přestupku, ale ohrožují samy sebe. V prázdných objektech může velmi často dojít ke zranění a ve vybydleném domě pak zraněné dítě jen těžko bude někdo hledat. Více jsme se věnovali také otázkám vandalství a sprejerství. V loňském roce se totiž začaly objevovat případy poničených posprejovaných zastávek.

Jaký byl program pro děti z nízkoprahového centra Jaklík?

V Jaklíku jsme se celý rok věnovali stejnému tématu. Pomáhali jsme dětem najít jejich silné stránky, aby si uvědomily, v čem jsou dobré. Pomůže jim to nejen ve zvýšení sebevědomí a v uplatnění ve škole, ale také při volbě budoucího povolání.

Prevenci zaměřujete také na seniory. Jaký byl rok 2017 pro ně?

Vloni jsme se více než klubům věnovali osamělým lidem. Je to zejména o terénní práci. Vyhledat takového seniora, zkontaktovat se s ním a přesvědčit ho, aby nezůstával sám, ale přišel do kolektivu svých vrstevníků, není jednoduché. Během loňského roku jsem si ale všimla jedné potěšující skutečnosti. Většina rodin, které pečují o své seniory, to dělá dobře a svědomitě. Opak jsme řešili jen výjimečně.

Jak budete pokračovat se seniory letos?

Žádný konkrétní projekt, na který bychom žádali dotaci, pro letošní rok připravený nemáme. Senioři v organizacích v Litvínově žijí aktivním životem. Koná se pro ně řada akcí a my se proto můžeme dál soustředit na seniory osamělé.

A co čeká děti v roce 2018?

Chceme během celého roku zvyšovat jejich občansko společenskou odpovědnost. Aby věděly, jak zachránit kamaráda, kdy a jak zavolat pomoc, jak se zachovat v krizových situacích, ale například i základy první pomoci. Dále chceme u dětí zvyšovat povědomí o zásadních událostech a výročích. Například minulý týden jsme měli v Jaklíku prezidentské volby. Volili jsme prezidenta Jaklíku. Měli jsme své kandidáty, volební urny, voliče, volební komisi, skrutátory a samozřejmě volební lístky. Říkali jsme si, jak takové volby probíhají, kdo má právo volit a proč je důležité u voleb svůj názor vyjádřit. Povídali jsme si samozřejmě i o nastávajících prezidentských volbách. Děti mě velmi mile překvapily. Znaly některé kandidáty, měly přehled o práci prezidenta, a dokonce měly na některé kandidáty i svůj vlastní názor. S těmi menšími jsme volili pohádkového prezidenta. Kandidáty byly pohádkové bytosti.