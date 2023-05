Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu

Co s načatým víkendem? Podívejte se třeba do Podkrušnohorského technického muzea. Poslední prohlídka začíná v 15 hodin a určitě je na co koukat.

V roce 2003 vzniklo v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech, které umocňují dojem z vystavených exponátů a nabízejí návštěvníkům například možnost „fárání“ do uměle vytvořené štoly.

V prostorách muzea se každoročně také slaví dětský den. Letos s dětmi přijďte v sobotu 3.6.

Do muzea se dostanete po silnici číslo 13 a pak 27 z Mostu směrem na Litvínov. Přibližně po 2 kilometrech od sjezdu ze silnice číslo 13 odbočíte vpravo, podjedete železniční most a dále pokračujete podle hornických vozíků neboli huntů.