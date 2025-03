DIVADLO ROZMANITOSTÍ PŘICHÁZÍ 29. BŘEZNA S KLAUNIÁDOU

Divadlo Rozmanitostí představí 29. března premiéru pohádky v režii Jiřího Krause Ztracený cirkus.

Předlohou veselého a dobrodružného příběhu z cirkusového prostředí je kniha Michala Vaněčka. Dramatizaci pro Divadlo rozmanitostí napsal Jiří Kraus. Pohádka vypráví příběh tří klaunů, kteří putují s cirkusem po světě, třou bídu s nouzí a každou volnou chvíli lamentují nad svým životem. Vše se ale změní, když jim vítr celý cirkus odnese. Klauni se vydávají na dobrodružnou cestu. „Hlavní téma příběhu by se dalo shrnout jednou větou: co je štěstí, zjistíš, až ve chvíli, kdy poznáš, co je smůla.“ říká režisér a dodává: . „Už delší dobu chci vrátit na jeviště Divadla rozmanitostí žánr hudební klauniády, která má v našem divadle dlouholetou tradici. V tuto chvíli navíc disponujeme souborem, který k tomu má hudební i pohybové schopnosti.“

Hrají: Martin Čarný, Pavel Zikmund, Kateřina Kluchová, Jitka Raková, Martin Melicher a Barbora Schusswohlová. Inscenace je určená dětem starším pěti let.

Předpremiéra a premiéra proběhnou 29. března v 10:00 a 17:00 v Divadle rozmanitostí.