Dnes od 18 hodin můžete vidět mimořádně unikátní celovečerní dokument o litvínovském hokeji „Cheza je jen jedna“

Unikátní sportovní dokument projektu Bez frází o litvínovském hokeji míří už za pár hodin na obrazovky diváků. Celovečerní dokument Cheza je jen jedna v syrové a autentické podobě ukazuje život profesionálních hokejistů a jejich fanoušků v sezoně, ve které tradiční klub nejprve uspořádal open air zápas s rekordní extraligovou návštěvností, a poté až do posledního kola bojoval o udržení v nejvyšší české soutěži.

On-line stream a premiéra filmu proběhne v sobotu 11.4. od 18 hodin, vstupenky jsou v prodeji na www.GoOut.net nebo přes odkaz na www.bezfrazi.cz.

Projekt Bez frází ve spolupráci s hokejovým klubem HC Verva Litvínov uvede dokumentární film, který divákům nabídne nevšední vhled do zákulisí tradičního týmu nejvyšší české soutěže v cestě za nejnavštěvovanějším zápasem extraligové historie, který nakonec zdaleka není vrcholem protrápené sezony. Průvodcem celovečerního snímku je hlas oblíbeného herce Martina Hofmanna.

V prostředí českého sportu jde o nevšední pokus zachytit denní rutinu profesionálních hokejistů. Filmový štáb dostal v průběhu rozehrané sezony po dobu jednadvaceti dnů jedinečnou příležitost stát se součástí extraligového týmu a natáčet vše, co se děje za zavřenými dveřmi kabiny během zápasů i mimo ně. Natočeno bylo více než sto hodin materiálu, ze kterých tvůrci Bez frází sestříhali 85 minutový snímek.

“Ukážeme vám výbuchy štěstí i vztek, zmar a zlobu. Emoce, které přináší jenom sport, jenom hokej. V Litvínově to platí především. Ve městě, které je symbolem českého hokeje, kde je´tamní tým nositelem hrdosti obyvatel, ať už se zrovna daří nebo ne. Velké díky patří vedení klubu, trenérům, hráčům i zaměstnancům, kteří nám dovolili natáčet vše bez omezení i přesto, že bylo už před Vánocemi jasné, že se sezona nevyvíjí dobře. Stejné poděkování patří i fanouškům, kteří nás pustili do svého soukromí a dali nám šanci tohle všechno ukázat divákům,” říká režisér dokumentu Adam Sušovský.

Film Cheza je jen jedna původně vznikal u příležitosti open air zápasu v Drážďanech, duel se Spartou vidělo na začátku roku 32 009 diváků a Litvínov tím stanovil nový divácký rekord extraligy. Cílem bylo autenticky zachytit nejen dění v klubu při cestě do Německa, ale také kouzlo specifického prostředí města, ve kterém se hokej stal životním stylem. Lásku fanoušků ke svému klubu ve snímku nakonec dokreslují momenty ze závěrečného zápasu sezony, ve kterém Cheza před vyprodaným stadionem porazila Kladno 6:2 a zajistila si v přímém souboji udržení v nejvyšší české soutěži, která se ve městě hraje nepřetržitě od roku 1959.

„Rozhodli jsme se do toho jít, protože jde o památeční věc pro všechny zúčastněné. Ať už jde o fanoušky, hráče, trenéry nebo naše partnery. Zápas v Drážďanech byl pro nás zážitkem do konce života. U té příležitosti jsme se proto takto rozhodli otevřít divákům dveře do kabiny našeho týmu a ukázat jim bezprostředně život hokejistů,“ říká předseda představenstva HC VERVA Litvínov Jiří Šlégr.

“S tímhle dokumentem jsme v Bez frází prožili hodně. Jak se díky úžasné spolupráci všech v Litvínově nad očekávání skvěle rodil materiál pro výsledný film, tak náročné ho bylo vzhledem k vývoji sezony a následné karanténě dát dohromady a hlavně najít smysluplný prostor pro jeho premiéru. Vše si do sebe ale následně sedlo perfektně a nám se opět potvrdilo, že když do něčeho jdete s těmi nejlepšími úmysly, věci se nakloní vaším směrem,” říká František Suchan, ředitel obsahu Bez frází a producent filmu.

“Když jsme se tedy stresovali, co s filmem o drážďanském open air bude, jestliže ještě před posledním kolem extraligy nebylo jasno o litvínovské záchraně, ještě jsme netušili, jak kouzelně emotivní závěr film dostane a že z něj v polovině dubna nakonec bude jediná hokejová událost v republice. Přáli bychom si, aby život běžel bez omezení, všichni si teď mohli vychutnávat souboje v play off, těšit se na mistrovství světa a k tomu zajít do kina na Chezu, ale když už je situace tak šílená, alespoň můžeme hokejovým fanouškům jako rozptýlení nabídnout tenhle dokument. Jedinečný a syrový pohled do zákulisí týmu, který je zrovna totálně v pytli a přitom je jeho počínání pořád smyslem života spousty lidí v jednom zdánlivě obyčejném městě,” dodává Suchan.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášenému nouzovému stavu v celé zemi si diváci mohou film jako první vychutnat přímo ve svých domovech. Oficiální premiéra filmu se uskuteční v sobotu 11.4. formou on-line streamu. Vstupenky v hodnotě 130 korun jsou v prodeji již nyní na webu www.GoOut.net (kam se lze prokliknout i před odkaz na webu ( www.bezfrazi.cz ) a to až do soboty 17:55 hodin. Všichni diváci, kteří si vstupenku zakoupí, následně obdrží e-mail se svým unikátním a časově omezeným odkazem na on-line zhlédnutí snímku.