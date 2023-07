Dalším ze známých dětských interpretů, který se objeví v mosteckém BagrParku je Culinka. Vystoupí v sobotu 8. července od 15 hodin. Culinka je postavička, která přišla mezi děti z daleké kouzelné země plné písniček Do své kapsičky si některé schovala a vždy když jí otevře, rozezní se krásné písničky. Její program je zaměřený na děti od 2 let do 10 let. Nejznámější písničkou Culinky je například Zvěřinec.

Bagrpark najedete na Hořanské cestě u mosteckého polygonu