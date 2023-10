Do Mostu přijede protidrogový vlak

Do vlakové stanice Most můžete v pondělí 30. října zavítat nejen jako cestující, ale také za poznáním. Ve stanici bude stát protidrogový vlak, známý pod označením Revolution Train. Veřejnost jej může zdarma navštívit od 15:30 do 18 hodin.

Organizátoři doporučují rezervaci na: valkova@revolutiontrain.cz nebo telefonním čísle 608 405 080 Vlak se skládá z šesti vagónů, čtyř kinosálů, osmi interaktivních místností, v nichž můžete prožít skutečný příběh o drogové závislosti. Děti od 10 do 12 let mohou vlak navštívit v doprovodu dospělé osoby.