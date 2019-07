Do Mostu přijela zmocněnkyně pro lidská práva, zajímala ji budoucnost Chanova

V souvislosti s chystaným řešením budoucnosti městské čtvrti Chanov navštívila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková ve středu 24. července město Most. Setkala se s primátorem Janem Paparegou a přímo v Chanově hovořila s obyvateli i ředitelkou základní školy a pracovníky Domu romské kultury.

„Bylo pro mne velice užitečné vyslechnout si přímo na místě různé úhly pohledu jak od pana primátora, tak od místních obyvatel. Prošla jsem si všechny typy bydlení v Chanově, hovořila jsem s obyvateli i zaměstnanci Domu romské kultury a s ředitelkou ZŠ Chanov, Monikou Kynclovou,“ řekla zmocněnkyně Helena Válková po návštěvě.

Primátor Mostu Jan Paparega ji seznámil s plánovanou výstavbou modulárního bydlení, které má nahradit problematické, životu nebezpečné nemovitosti, v této městské části. „Kapacitu sídliště rozhodně nechceme navyšovat. Záměrem je vytvořit v Chanově důstojné podmínky pro žití osob, které zde žijí a chtějí zde i zůstat. Tím by mělo dojít k náhradě obydlených bytových jednotek, které dnes již nesplňují technické, hygienické podmínky a bezpečnostní podmínky pro žití,“ říká primátor Mostu Jan Paparega. Došlo i k rekapitulaci toho, jak byly opraveny některé domy v Chanově z dotačních prostředků, udržitelnost města a nutnost investovat do těchto domů, aby město nemuselo dotace vracet. Zároveň primátor Paparega zdůraznil, že v září město plánuje uspořádat pro obyvatele Chanova podrobnou prezentaci o novém bydlení v Domě romské kultury a vysvětlil, že stěhování bude probíhat na principu dobrovolnosti.

Podle zmocněnkyně Heleny Válkové je otázka bydlení pouze jedním ze střípků celé mozaiky. „Chci vytvořit malý pracovní tým, který bude městu Most pomáhat reagovat na speciální potřeby Chanova. Vidím zde nutnost provázané komplexní podpory, která musí začínat u těch nejmenších. Ráda bych udělala vše pro to, aby nedocházelo k reprodukci chudoby a děti měly co nejlepší možnosti pro svůj další rozvoj,“ prohlásila zmocněnkyně. V Chanově by mohli pozitivní úlohu sehrát i romští poradci. Jak upozornila zmocněnkyně Válková, Úřad vlády vyhlásil dotační program, z něhož je možné tyto aktivity financovat.

„Domluvili jsme se s paní zmocněnkyní na další komunikaci a podpoře z její strany v řešení této otázky. V návaznosti na toto jednání se 7. srpna uskuteční i jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování,“ uzavírá primátor.