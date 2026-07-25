Do Ústeckého kraje se vrací Vraždy v kraji

V Ústeckém kraji se natáčí druhá řada oblíbeného českého kriminálního seriálu Vraždy v kraji. Náš region je pro seriál s Ondřejem Sokolem v hlavní roli doslova „domácí hřiště“.
Už v první řadě využil filmový štáb řadu reálných lokací v Ústeckém kraji, přičemž jedním z hlavních center byly Litoměřice a jejich okolí. Tvůrci zde natáčeli velkou část scén, protože město i kraj nabízely „kriminální“ atmosféru i pestré prostředí. Stejně je tomu i v pokračování.
Ve 2. řadě diváci uvidí opět osm samostatných kriminálních případů z venkovského prostředí. Vrátí se Ondřej Sokol jako plukovník David Kučera a Petr Uhlík coby jeho kolega Matěj Šnajdr, kteří budou řešit nové vraždy a další závažné zločiny. Série má zůstat ve stejném duchu jako první řada – kombinace detektivky, odlehčeného humoru a pohodové atmosféry. Novinkou má být výraznější osobní dějová linka Kučerovy dcery Kláry. Ta se nečekaně vrátí z Londýna, což přinese Davidovi nové starosti a významně zasáhne do jeho soukromého života. Právě rodinné vztahy mají ve druhé sérii dostat větší prostor než dosud.
Premiéra se očekává nejdříve na přelomu roku 2026/2027.